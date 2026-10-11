Muere trabajador de Pemex en ataque armado en refinería de Minatitlán; reportan uno más herido

Pemex confirmó la agresión y señaló que colabora con las autoridades. El presunto responsable sigue prófugo. (Quadratín Veracruz).

Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó que dos de sus trabajadores fueron atacados a balazos en la portada norte de la refinería Lázaro Cárdenas, ubicada en Minatitlán, Veracruz. Uno de ellos murió en el lugar, mientras que su compañero resultó gravemente herido, reportó Quadratín.

La agresión ocurrió alrededor de las 22:00 horas del sábado 10 de octubre, cuando los empleados se encontraban en la caseta de vigilancia del acceso norte de las instalaciones petroleras, en el cruce de las avenidas Díaz Mirón y Primero de Mayo, en la colonia Obrera.

De acuerdo con los primeros reportes de medios locales, un hombre armado llegó hasta donde estaban los trabajadores y disparó contra ellos. Después de la agresión, el presunto responsable huyó a pie en dirección a la avenida Primero de Mayo.

El trabajador fallecido fue identificado preliminarmente como Eduardo “N”, de 30 años, mientras que su compañero, Óscar “N”, fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional de Pemex, donde permanece bajo atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

Despliegan operativo tras ataque en refinería de Pemex

Tras el reporte de la agresión, elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las policías Estatal y Municipal acudieron al lugar para atender la emergencia y resguardar la zona.

Durante las diligencias, las autoridades localizaron más de diez casquillos percutidos en el área de la puerta norte, según reportes periodísticos, reportaron medios locales. Posteriormente, personal ministerial inició las investigaciones para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Pese al despliegue de seguridad en las inmediaciones de la refinería, el presunto atacante no había sido localizado hasta los últimos reportes disponibles.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, difundida durante la madrugada del domingo 11 de octubre, Pemex informó que dos trabajadores resultaron lesionados en la portada norte de la refinería de Minatitlán.

“Petróleos Mexicanos informa que dos trabajadores resultaron lesionados en la portada norte de la refinería Minatitlán”, señaló la empresa, que también indicó que colabora con las autoridades competentes para atender el caso.

Pemex agregó que continuará informando conforme disponga de información verificada.

Los reportes de prensa señalan que una de las líneas de investigación que se analiza es la posibilidad de que el ataque estuviera relacionado con una venganza; sin embargo, el móvil de la agresión no ha sido confirmado oficialmente.