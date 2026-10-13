Veracruz contribuye a la soberanía alimentaria nacional con impulso al maíz y la ganadería

Para la administración es una prioridad incrementar el número de hectáreas sembradas con maíz, así como la recolección de leche y aumento de cabezas de ganado en todo el territorio.

Con la compra de maquinaria agrícola, capacitación, adquisición de semilla y revisión del hato ganadero, el Gobierno de Veracruz trabaja en el fortalecimiento de la producción agrícola y ganadera estatal, a fin de contribuir en el programa de suficiencia alimentaria impulsado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Y es que, para la administración es una prioridad incrementar el número de hectáreas sembradas con maíz, así como la recolección de leche y aumento de cabezas de ganado en todo el territorio.

La gobernadora Rocío Nahle García indicó que desde el inicio de su administración se instruyó apoyar a los productores con semilla, agrotecnología y la gestión con autoridades federales para la compra con precios de garantía de diferentes productos.

En el caso del maíz, la mandataria de Veracruz explicó que se trabaja en la entrega de semilla criolla a los productores de diferentes puntos de la entidad en los dos ciclos de siembra.

Para ello se establecieron cinco casa de semilla de maíz criollo, además se adquirieron por parte de las autoridades estatales 100 tractores, cosechadoras, cribadoras y ensacadoras, las cuales se facilitan de manera gratuita a los productores de entre 1 y 10 hectáreas para apoyarlos y disminuir sus costos de producción.

“Desde que estaba yo en campaña hicimos un análisis para la planeación de la política de Veracruz, claro que fuimos al campo, la ganadería, todo lo demás, cuando vimos que teníamos que trabajar para ayudar a la Presidenta con la soberanía alimentaria, nos enfocamos en el maíz, nosotros cultivamos y producimos maíz en una gran parte del territorio, empezamos con un proyecto piloto”.

Asimismo, se ha gestionado ante la Secretaría del Bienestar para que la producción de maíz en Veracruz se adquiera para su venta en las Tiendas del Bienestar, garantizando un pago justo por tonelada.

En lo que toca al sector ganadero, además de gestionar del gobierno federal para la adquisición de la producción de leche en las regiones de la entidad, se abrieron 10 centros de acopio de leche y se adquirió una pipa para hacer la entrega a Liconsa, misma que paga al productor un precio de garantía.

“El Gobierno del Estado, nos pusimos de acuerdo con Liconsa, porque necesitamos que una vez que se recolecte, se adquiera el producto, se le pague bien al productor y nos dijeron, bueno, ¿qué tenemos que hacer? El centro de acopio se hizo una instalación grande donde están adentro dos tanques criogénicos, hay toda una instalación donde se recibe el producto y aparte dos pipas con ciertas especificaciones que recolectan la leche”.

La gobernadora Rocío Nahle recordó que Veracruz ocupa el primer lugar en hato ganadero, tanto para la cría, como de engorda, por lo que trabaja de manera coordinada con todas las asociaciones ganaderas de la entidad.

En ese sentido, sostuvo que cuando llegaron a la administración se encontraba en riesgo la certificación A en Sanidad Animal, lo que hubiera impedido exportar carne, por lo que en coordinación con los productores se realizó un barrido de más de 500 mil cabezas de ganado.

“Hoy hay más de 300 mil cabezas de ganado en la zona A que se les ha hecho el barrido y vamos a cumplir con los 500 mil para la certificación de la Senasica y la agencia de salud de Estados Unidos”.