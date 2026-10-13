Infonavit entrega 900 viviendas a derechohabientes en Veracruz

La presidenta Claudia Sheinbaum impulsa un programa de vivienda accesible para jóvenes y familias con dificultades económicas.

El pasado 3 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de 900 viviendas a derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Veracruz, la cual es al día de hoy, el mayor volumen de hogares otorgado desde que comenzó el programa Vivienda para el Bienestar.

En el evento en el que también participaron la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, destacó el trabajo de Indheca Grupo Constructor, la empresa que tiene a su cargo la construcción de 7,504 hogares en Tejería y Río Medio en el estado.

La dimensión de este proyecto también se refleja en las obras que acompañan a las viviendas. El fraccionamiento incorpora un parque lineal de 1.2 kilómetros y espacios destinados al deporte y la recreación: canchas, gimnasios al aire libre, juegos infantiles y áreas verdes.

El equipamiento permitirá a los habitantes realizar actividades cotidianas fuera de sus casas sin alejarse del conjunto. La descripción del desarrollo incluye, además, un túnel subterráneo, canales pluviales, perforación de pozos y áreas de donación.

Estas características, junto con la escala de la entrega, son los elementos con los que la constructora presenta el fraccionamiento como un proyecto ejemplar de vivienda social en el país, trayendo satisfacción y orgullo para las familias que recibieron sus hogares durante la jornada.

Las obras que realiza la constructora veracruzana en Tejería y Río Medio se suman a una trayectoria de más de 35 años en ingeniería y construcción civil e industrial, infraestructura y servicios industriales.

La compañía mexicana lleva ahora parte de esa experiencia en la edificación de vivienda para trabajadores.

Los trabajos continuarán por etapas. Hasta el momento, la empresa reporta la generación de 686 empleos directos y 3,430 indirectos relacionados con la ejecución de las viviendas y su infraestructura complementaria.

Durante su participación, Romero Oropeza situó el desarrollo dentro de un objetivo estatal más amplio: el Infonavit aumentó su meta sexenal en Veracruz de 31,000 a 60,000 viviendas, con una inversión superior a 38,000 millones de pesos.