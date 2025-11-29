Paga lo justo: ¿Qué es y cómo acceder al programa para eliminar créditos del Infonavit impagables?

El programa Paga lo Justo se suma a las alternativas del Infonavit para eliminar los créditos impagables al obtener una vivienda.

Además de los créditos congelados del Infonavit, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores impulsa otros beneficios, como el programa Paga lo justo, para terminar con las deudas consideradas como impagables al comprar una casa.

Los créditos impagables se caracterizan porque se cobra demás a los beneficiarios, según explicó el titular del Infonavit, Octavio Romero. Por esa razón, el objetivo es reducir los requisitos y pagos de los beneficiarios.

Paga lo justo es uno de los programas del plan de la presidenta Claudia Sheinbaum que tienen como objetivo que los mexicanos tengan acceso a una vivienda propia.

Durante la participación de Octavio Romero en la conferencia ‘mañanera’ de la presidenta Sheinbaum, el titular del Infonavit explicó que más de 500 mil personas ya son beneficiarias del programa Paga lo justo.

¿Qué sabemos del programa ‘Paga lo Justo’, del Infonavit?

Es una de las alternativas del Instituto para reducir el monto de la deuda al comprar una vivienda. De esta forma, convierte el crédito de Veces Salarios Mínimos a pesos.

Además ofrece los siguientes beneficios:

El monto total de la deuda y mensualidades se mantienen fijas hasta terminar de pagar el crédito. La tasa de interés anual es fija y preferencial del 4 por ciento. Se regularizan los pagos pendientes que tenga tu crédito. En algunos casos, el 5 por ciento de la aportación hecha por el patrón al Infonavit ayuda a disminuir el tiempo de deuda porque se abona directamente al capital del crédito. Se mantiene el acceso a distintas soluciones de cobranza social. No se paga cuota de administración. Según las condiciones, hay posibilidades de contar con un descuento en saldo.

El programa 'Paga lo justo' se suma a las alternativas para los créditos impagables del Infonavit.

En noviembre, al menos un millón de beneficiarios recibieron una nueva solución para el pago de sus créditos. Para diciembre, también habrá una alternativa para 2 millones 356 mil personas.

Sin embargo, es importante precisar que el programa Paga lo justo no aplica para los créditos Infonavit que tengan las siguientes características:

Que tengan una prórroga o reestructura activa , es decir, que si ya solicitaste una reestructura en tu crédito, no es posible aplicar este programa.

, es decir, que si ya solicitaste una reestructura en tu crédito, no es posible aplicar este programa. Que sean otorgados por bancos u otras entidades financieras.

entidades financieras. Que tengan un proceso judicial iniciado.

iniciado. Que estén próximos a liquidar.

¿Cómo acceder al programa Paga lo Justo del Infonavit?

Si te interesa acceder al programa Paga lo Justo es necesario registrarse en Mi Cuenta Infonavit.

Al dar clic en el enlace, el registro es con tu Número de Seguridad Social (NSS) para crear una cuenta y saber si eres candidato o no a dicho programa.

Otra de las opciones para tramitarlo es ir al Centro de Servicio Infonavit más cercano a tu domicilio o centro de trabajo.

El plan de vivienda de la presidenta Sheinbaum es para que todos los mexicanos tengan acceso a una casa durante su sexenio.

En la misma página del Infonavit está la opción de consultar cuál es el módulo de atención más cercano según tu estado, debido a que se desplegarán las sedes disponibles junto con su dirección y horario.

Además, también está la opción de recibir atención telefónica en 559171-5050 para la CDMX y 800-008-3900 para el interior de la República. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 7:30 a 21:00 horas, sábados, domingos y días festivos de 9:00 a 15:00 horas.

¿Qué otros beneficios para créditos ofrece el Infonavit?

Además del programa Paga lo justo, el Infonavit ofrece otras alternativas para los beneficiarios que quieren reducir el monto de su deuda. Una de las primeras fue el ‘congelamiento’ de 4 millones de créditos.

Se trataba de deudas con créditos otorgados entre 2014 y 2021 que pertenecían a los esquemas de Veces Salarios Mínimos (VSM) o viejos pesos. Al menos 600 mil de esos créditos obtuvieron beneficios adicionales como la reducción de tasas de interés.

Para acceder a ellos, el titular del Infonavit hizo un llamado a los usuarios para ser contactados por el Instituto que les ofrecerá los beneficios mencionados para olvidarse de la deuda del pago de sus créditos.

Mientras que si esto no ocurre, también está la opción de acudir al centro de atención más cercano, o solicitar orientación vía telefónica con los números de contacto mencionados.