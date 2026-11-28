Un estudio encontró que los problemas financieros podrían surgir hasta seis años antes de un diagnóstico de demencia.

¿Y si tus estados de cuenta revelaran las primeras señales de que estás desarrollando demencia? Un pago olvidado, una compra inusual o el retiro de grandes sumas de dinero también pueden ser indicios de cambios en la memoria y en la capacidad para tomar decisiones.

Un estudio encabezado por Lauren Hersch Nicholas, economista de la salud y profesora de medicina en la Universidad de Colorado Anschutz, encontró que las personas que desarrollan alzheimer y otras formas de demencia pueden presentar problemas financieros, como retrasos en sus pagos y puntajes crediticios de alto riesgo, hasta seis años antes de recibir un diagnóstico.

Estos hallazgos han llevado a Nicholas y a otros investigadores y profesionales financieros a explorar si los historiales crediticios y los movimientos bancarios pueden ayudar a identificar posibles señales de deterioro cognitivo.

La idea es desarrollar algoritmos capaces de analizar los hábitos financieros de los clientes e identificar patrones que podrían justificar una evaluación médica. Sin embargo, su posible aplicación plantea un dilema: ¿hasta dónde deberían llegar los bancos para proteger a sus clientes sin invadir su privacidad?

¿Cómo la demencia afecta la manera en que manejas tu dinero?

Administrar las finanzas requiere memoria, atención y juicio. Recordar fechas de pago, evaluar inversiones, organizar gastos o identificar posibles fraudes son actividades que pueden complicarse durante las primeras etapas de la demencia.

Hersch Nicholas, quien lleva más de una década investigando esta relación, explica, en entrevista con Bloomberg, que es difícil detectar esta condición a tiempo, principalmente porque los síntomas varían de persona a persona y los cambios leves pueden confundirse con el envejecimiento normal.

Aun así, la investigadora destaca que las dificultades para manejar el dinero pueden aparecer desde el inicio de la enfermedad.

“Todas las áreas relevantes para la gestión financiera suelen ser las primeras que golpea la demencia”, explica. “Estos primeros síntomas son bastante sutiles y, con frecuencia, alguien más tendría que reconocerlos en ti”.

Un estudio de Nicholas y sus colaboradores encontró que la diferencia de patrimonio entre los hogares de quienes desarrollaron demencia y quienes no lo hicieron aumentó casi 100 mil dólares durante los seis años previos a que la enfermedad fuera clínicamente reconocible. Los investigadores atribuyeron esa brecha, principalmente, al deterioro del juicio financiero.

¿Cómo funcionarían los algoritmos para detectar señales de demencia?

La propuesta consiste en utilizar inteligencia artificial para analizar miles de variables de los historiales crediticios y encontrar patrones asociados con el deterioro cognitivo.

El algoritmo podría detectar, por ejemplo, cambios en el comportamiento crediticio o en la forma en que una persona administra su dinero. A partir de esa información, generarían una puntuación de riesgo para identificar quienes podrían necesitar una evaluación médica.

No sería un diagnóstico médico ni determinaría que alguien tiene demencia. Su función sería únicamente alertar sobre posibles señales para que esta persona pueda ser atendida por un especialista.

Nicholas contó que recibió financiamiento para desarrollar un modelo de inteligencia artificial que analice dos décadas de datos crediticios. En tanto, Carole Roan Gresenz, decana de la Escuela McCourt de Políticas Públicas de Georgetown, ya investiga miles de variables de información crediticia para encontrar patrones similares.

Los investigadores consideran que este método podría ser menos costoso y más accesible que recurrir directamente a pruebas cognitivas y estudios de imagen cerebral.

¿Qué información bancaria necesitarían y cuáles son los riesgos para la privacidad?

Los historiales crediticios serían un primer paso, pero los investigadores creen que contar con información más detallada podría mejorar los resultados.

Tener acceso a movimientos bancarios y compras permitiría identificar comportamientos como gastos impulsivos o una mayor susceptibilidad a fraudes.

Sin embargo, esto también significa analizar información muy personal: qué compra alguien, cuánto gasta y cómo utiliza su dinero.

“Tener acceso a lo que ocurre en la cuenta bancaria de una persona y a lo que compra (...) es también un dato cada vez más espeluznante”, reconoce Nicholas.

Además de la privacidad, existe el riesgo de que los algoritmos se equivoquen. Un retraso en el pago de una tarjeta no significa necesariamente que alguien esté por desarrollar demencia. Las dificultades económicas y las diferencias socioeconómicas también influyen.

Por eso, los modelos tendrían que considerar estas diferencias para evitar señalar injustamente a determinados grupos.

También preocupa qué sucedería si los bancos utilizaran estas alertas para restringir créditos o limitar el acceso a servicios financieros. Matt Haslinger, directivo de M&T Bank, considera que las instituciones pueden ayudar a identificar situaciones de vulnerabilidad, pero advierte que no deben asumir funciones médicas.

“No creo que los bancos deban dedicarse nunca a diagnosticar a los clientes con deterioro cognitivo o demencia. Cualquier solución así necesita una supervisión muy sólida”, afirma.

¿Los bancos ya vigilan los movimientos inusuales de sus clientes?

Las instituciones financieras en Estados Unidos ya utilizan algoritmos para detectar fraudes, estafas y posibles casos de explotación económica, especialmente entre adultos mayores.

AARP, organización estadounidense que defiende a las personas mayores, lanzó en 2019 el programa BankSafe para capacitar a empleados bancarios en la identificación de estas situaciones. Desde entonces, ha formado a trabajadores de más de mil 500 instituciones y estima que ha contribuido a evitar pérdidas por 550 millones de dólares.

Entre sus recomendaciones está pedir a los clientes que designen un contacto de confianza antes de que surjan problemas.

La planificadora financiera, Sandy Adams, también aconseja contratar un seguro de cuidados a largo plazo antes de que aparecieran síntomas evidentes.

¿Qué tan cerca estamos de que los bancos detecten la demencia?

Por ahora, estos algoritmos están en fase de investigación. Los especialistas todavía deben demostrar que son precisos, proteger los datos personales y establecer quién podría consultar sus resultados.

También queda una pregunta fundamental: ¿todas las personas querrían saber que podrían estar desarrollando una enfermedad para la que no existe una cura?

“Hay beneficios, enormes beneficios, en el diagnóstico temprano, y hay costos”, advierte Gresenz.

La posibilidad de detectar señales de demencia a partir de los hábitos financieros podría ayudar a algunas personas a recibir atención antes de que su patrimonio y su vida cotidiana se vean gravemente afectados. Pero también obliga a establecer límites sobre el uso de información bancaria.

El desafío no será únicamente conseguir que la inteligencia artificial reconozca esos patrones, sino decidir quién puede utilizarlos, con qué autorización y cómo garantizar que una alerta médica potencial no termine convirtiéndose en una limitación para la autonomía financiera.

Con información de Bloomberg.