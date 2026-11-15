Me salió en un Tik Tok: Así es como los mexicanos aprenden a invertir con influencers y amigos

Las redes sociales animan a los mexicanos para comenzar a invertir, pero admiten que también les gustaría recibir asesoría.

Invertir ya no es exclusivo de personas millonarias como Carlos Slim, quien comenzó a los 12 años, según ha contado. Cada vez más personas le entran a las inversiones luego de ‘tomar clases’ con creadores de contenido, en búsquedas en internet y recomendaciones pulicadas en redes sociales, en lugar de pasar horas en el banco, recibiendo asesoría financiera.

De acuerdo con la Radiografía del inversionista mexicano 2026, elaborada por Yotepresto y Zenfi, 46 por ciento de las personas que invierten adquirió conocimientos sobre cómo hacer crecer su dinero por cuenta propia, sin la guía de otra persona, incluso a través de videos de YouTube o Instagram.

Estas publicaciones son hechas por creadores de contenido, quienes se posicionan como la principal fuente de aprendizaje para quienes comienzan a invertir, revelan los datos del estudio.

Otra fuente de conocimiento sobre finanzas personales son los consejos de amigos, con 12 por ciento, y de los familiares, con 9 por ciento.

En tanto, las instituciones financieras y comunidades inversionistas se quedan atrás, al registrar 4 por ciento, cada una, solo por encima de los asesores financieros, quienes fueron mencionados por el 2 por ciento de los participantes en el estudio.

El 46% de los inversionistas mexicanos aprendió a invertir por cuenta propia (Especial / El Fianciero / IA)

¿Cómo empiezan los mexicanos en las inversiones?

Los resultados del estudio muestran que las redes sociales ganan terreno frente a los medios tradicionales de educación financiera; sin embargo, ese método plantea preguntas sobre qué tan confiable es la información que una persona recibe.

Según el documento, el principal motivo por el que una persona invierte por primera vez es hacer que su dinero crezca o que sus ahorros le den algún tipo de rendimiento. La Radiografía del Inversionista Mexicano 2026 encontró que el 33 por ciento de los encuestados investigó por su cuenta antes de realizar su primera inversión.

Mientras que el 15 por ciento señaló que una persona cercana le enseñó o recomendó dar ese paso, el 14 por ciento dijo que su decisión estuvo influenciada por lo que encontró en redes sociales.

La educación financiera formal y los cursos tuvieron una presencia menor: 7 y 4 por ciento, respectivamente. Sin embargo, el estudio también identificó que 53 por ciento de los nuevos inversionistas no sabía cómo comenzar, una de las principales barreras para dar ese paso.

Economía Mexicana Los dos grandes problemas contemporáneos de México son el bajo crecimiento de las inversiones productivas y las grandes desigualdades de todo orden. [Fotografía. Shutterstock]

Mexicanos quieren invertir… pero necesitan orientación

La falta de orientación también se relaciona con las dificultades o prejuicios que implican algunos conceptos financieros fundamentales. Por ejemplo, la Encuesta de competencias financieras de la población 2024, elaborada por el Banco de México, señala que tan solo el 10.9 por ciento de las personas respondió correctamente una pregunta relacionada con el interés compuesto.

En contraste, 55.3 por ciento contestó correctamente una pregunta sobre inflación. La diferencia muestra que tener nociones sobre algunos conceptos económicos no necesariamente significa comprender otros mecanismos financieros importantes para calcular rendimientos, identificar riesgos y tomar decisiones aventuradas sobre inversión.

Al respecto, Luis Rubén Chávez, CEO de Yotepresto y Zenfi, consideró que el aprendizaje autodidacta representa una oportunidad, pero también implica una responsabilidad para quienes producen y difunden información financiera.

“La gente no espera que alguien le enseñe; está aprendiendo por su cuenta en los formatos que consume todos los días. Eso es muy positivo, pero también es una responsabilidad para quienes generamos información: tiene que ser clara, honesta y fácil de verificar”, dijo.

¿Cuáles son las principales recomendaciones para invertir desde cero y de forma segura?

Ante el crecimiento del aprendizaje autodidacta, Yotepresto y Zenfi comparten las siguientes recomendaciones para invertir sin depender de consejos encontrados en internet.

Contrasta la información. Antes de seguir una recomendación que aparece en redes sociales, compárala con otras fuentes y consulta información oficial, como los materiales de educación financiera de la Condusef. Investiga quién ofrece el consejo. Identifica si la persona que recomienda un producto financiero recibe algún pago o tiene intereses relacionados con el servicio que ofrece. Comienza con cantidades pequeñas. Inicia con un capital pequeño, primero para entender cómo funciona un instrumento financiero para invertir. Lo mejor es no utilizar todo tu dinero.

La intención de invertir y hacerlo por cuenta propia es un buen incentivo para construir un patrimonio, pero también es importante saber en quién confiar y cómo evaluar los riesgos como parte de la educación financiera.