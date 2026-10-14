Representaciones de México en el exterior facilitaron inversiones para el país, asegura Roberto Velasco

El secretario precisó que, con el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, y su equipo, se trabaja para profundizar nuestra colaboración.

Durante su intervención ante el pleno del Senado, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, aseguró que la actuación internacional de nuestro país cobra pleno sentido cuando se traduce en resultados económicos.

En el marco de la Glosa por el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó que la integración económica de México con nuestros socios es la base de nuestra competitividad.

Por ello, junto con la Secretaría de Economía, “hemos respaldado políticamente la revisión del acuerdo comercial con Estados Unidos, una negociación que avanza en su propio carril y que la Cancillería acompaña con interlocución permanente ante el Departamento de Estado y desde nuestra Embajada en Washington.”

“Hoy México tiene las menores tasas arancelarias entre los socios comerciales de Estados Unidos y registra un crecimiento histórico de sus exportaciones”, enfatizó.

El canciller aseguró que sobre esa base ampliamos nuestra presencia en todas las regiones del mundo.

¿Cómo va la relación de México con sus socios comerciales?

Recordó que, con Europa, celebramos la VIII Cumbre México–Unión Europea, donde se firmaron el Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial Interino. “Su entrada en vigor profundizará nuestro acceso preferencial a un mercado de 450 millones de personas, y la Comisión Europea anunció que movilizará cinco mil millones de euros.”

La relación con Europa cuenta además con una intensa agenda política. En junio, se recibió al ministro federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, con quien se reactivó la Comisión Binacional “Alianza para el Futuro” después de casi diez años.

“La relación con España atraviesa también uno de sus mejores momentos.” En abril, la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Pedro Sánchez se reunieron en Barcelona y, en junio, la presidenta recibió en Palacio Nacional al rey Felipe VI.

El secretario precisó que, con el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, y su equipo, se trabaja para profundizar nuestra colaboración.

Con la región de Asia-Pacífico se desarrolló una agenda de alto nivel. En agosto dijo que se recibió al ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, con quien se acordó crear un Grupo de Trabajo sobre el Acuerdo de Asociación Económica y el TIPAT, así como un Diálogo Económico de Alto Nivel.

Posteriormente, se refirió a su visita a Corea, donde se avanzó en el Plan de Acción México-Corea 2026-2030, y con China, donde se reunió con su homólogo Wang Yi, y se inauguró el nuevo Consulado de México en Chongqing.

A ello se suma el fortalecimiento de nuestra vinculación con los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, precisó Velasco.

En un mes, confirmó, la presidenta Sheinbaum estará en China para participar en la reunión de la APEC 2026.

Aseguró que estos acercamientos “fortalecen el Plan de Diplomacia Económica, que lleva el Plan México al mundo con el apoyo de nuestra red diplomática, el sector privado y los estados”.

El secretario Velasco anunció que las embajadas, con el apoyo del sector privado y los gobiernos de los estados, facilitaron inversiones por más de mil 500 millones de dólares, y realizaron 700 acciones de promoción económica, donde cada resultado se traduce en bienestar, porque la política exterior se mide en familias protegidas y en empleos sostenidos.

Destacó además que nuestras embajadas, en el marco de los encuentros de la presidenta Sheinbaum con los líderes de Francia, Singapur, Alemania, Suiza, Corea y la Unión Europea, promovieron visitas de delegaciones empresariales a México.