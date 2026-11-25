La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió este miércoles a la multinacional Nestlé que pague mejor a los productores de café de Chiapas y les compre el grano sin intermediarios, tras la protesta de agricultores en Tapachula por el precio que reciben por su cosecha.

“Yo estoy de acuerdo con los campesinos, con los caficultores. Nestlé tiene que pagar lo que tiene que pagar por el café, por el kilo de café”, declaró la mandataria en su conferencia matutina en el Palacio Nacional de la capital mexicana.

Sheinbaum recogió la queja de los agricultores de café, quienes aseguran que reciben 43 pesos (2.22 dólares) por kilo de grano, mientras que el café en el supermercado alcanza los 580 pesos (29.95 dólares) por kilo.

Según dijo, los productores piden que se les siga pagando entre 50 y 60 pesos por kilo, lo que equivale a entre 2.58 y 3.10 dólares.

La presidenta cuestionó que la cotización internacional determine, a través de intermediarios, cuánto recibe el agricultor, mientras que el precio de venta del Nescafé al consumidor se mantiene.

“Y Nestlé tiene que pagar y tiene que comprar de manera directa a los productores”, sostuvo.

Sheinbaum dijo que desde el martes dio instrucciones a la Secretaría de Agricultura, que ya acompañaba a los cafetaleros, para que los apoye en la negociación con la empresa.

La mandataria añadió que pidió a la titular de la dependencia, Columba López, que se trasladara a Chiapas, el estado de mayor producción de café de México, para tratar el asunto directamente.

Los agricultores marcharon el lunes por Tapachula hasta la sede del Ayuntamiento y calculan que la inconformidad alcanza a al menos una veintena de municipios y 165.000 familias afectadas.

Los productores reclaman un precio que cubra el alza de los jornales y demás costos de producción y les deje una ganancia.

En respuesta a la protesta, Nestlé señaló que para el ciclo 2026-2027 prevé comprar más café que el año anterior y que buscará pagar el grano verde de las variedades robusta y arábica por encima de las cotizaciones de las bolsas de Londres y Nueva York, respectivamente.