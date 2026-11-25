El regreso de las Escuelas de Tiempo Completo depende de las decisiones de los padres, señaló Mario Delgado.

Oposición y oficialismo en el Senado cuestionaron para cuándo el regreso de Escuelas de Tiempo Completo a Mario Delgado, secretario de Educación, durante su comparecencia en la Comisión de Educación.

Alberto Anaya, senador del PT, y Carolina Viggiano, del PRI, coincidieron sobre la viabilidad de retornar el programa. “Por supuesto que sería deseable que tuviéramos más horas, y que los niños pudieran comer dentro de la escuela”.

Sin embargo, comentó que sólo mediante La Escuela es Nuestra se puede decidir, mediante los comités de padres de familia, si esos recursos se destinan con ese fin.

Agregó que se están aprovechando oportunidades en escuelas que tienen un solo turno, y puso como ejemplo los casos de Michoacán y Colima, donde la matrícula ha disminuido, no se requiere turno vespertino y entonces se tiene un solo turno con horario extendido.

El secretario también anunció que el Consejo Nacional de Fomento Educativo iniciará el servicio de bachillerato comunitario, y cuenta ya con 7 mil 700 estudiantes que se alistan para concluir la preparatoria.

Además, informó que se hará una consulta en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) para que definan seis perfiles que consideren idóneos para ser el nuevo director de la institución.

En su mensaje inicial, el secretario presumió la eliminación del examen Comipems, la prohibición de celulares en las escuelas y el acuerdo con plataformas digitales para reducir contenidos violentos.

Además de un aumento de 11% en el presupuesto 2027, el cual se destinará para dar un “abrazo de becas. Para los gobiernos de la transformación, nuestros jóvenes son becarios, ya no sicarios, revoltosos o ninis, como les llamaron”.