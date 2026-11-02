Adiós a los celulares en las escuelas: ¿Qué reglas deberán seguir los estudiantes a partir de este 3 de noviembre?

La SEP establece restricciones de celulares para clases y recreos en primarias y secundarias. (Cuartoscuro).

A partir de este martes 3 de noviembre, entra en vigor la prohibición del uso de celulares en las aulas de clases de las escuelas de educación básica en México deberán mantener guardados sus celulares y otros dispositivos electrónicos personales durante toda la jornada escolar, incluidos los recreos.

La medida aplica en escuelas públicas y privadas, y contempla excepciones para actividades educativas, emergencias y necesidades específicas de salud o accesibilidad.

La disposición forma parte del Acuerdo 09/09/26, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 22 de septiembre, que establece los lineamientos para regular el uso de dispositivos digitales personales en los planteles educativos.

De acuerdo con la SEP, la restricción comprende los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. El objetivo es reducir las distracciones dentro de las aulas, favorecer la concentración de los estudiantes y recuperar los espacios de convivencia entre niñas, niños y adolescentes.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que la regulación fue acordada con las autoridades educativas de las 32 entidades del país. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que los alumnos podrán llevar sus teléfonos a la escuela, pero deberán mantenerlos guardados durante el horario escolar.

¿Qué reglas deberán seguir los estudiantes por la prohibición de celulares?

Los nuevos lineamientos establecen que los estudiantes de educación básica no podrán utilizar teléfonos celulares, relojes inteligentes ni otros dispositivos electrónicos personales durante las clases y los periodos de descanso.

Entre las principales recomendaciones para las comunidades escolares se encuentran:

Mantener los celulares y otros dispositivos guardados durante toda la jornada escolar.

y otros dispositivos guardados durante toda la jornada escolar. Evitar el uso de redes sociales y videojuegos durante los recreos.

Priorizar la convivencia, las conversaciones y las actividades recreativas sin pantallas.

No tomar fotografías, grabar audios o videos de compañeros, docentes y personal escolar sin su consentimiento.

Dejar los dispositivos en casa cuando no sean necesarios para las actividades escolares.

La regulación no establece una sanción nacional automática para los estudiantes que incumplan la disposición. En cambio, plantea que cada comunidad escolar informe las reglas a las familias y establezca acuerdos para aplicar los lineamientos de acuerdo con sus condiciones particulares.

¿En qué casos sí se podrán utilizar los celulares en las escuelas?

La prohibición contempla algunas excepciones. De acuerdo con el artículo 2 del Acuerdo 09/09/26, los estudiantes podrán utilizar sus dispositivos cuando exista una justificación educativa o una necesidad específica.

Estos son los casos contemplados:

Actividades pedagógicas: cuando el uso del dispositivo forme parte de una actividad previamente programada y esté bajo la orientación del personal docente.

cuando el uso del dispositivo forme parte de una actividad previamente programada y esté bajo la orientación del personal docente. Emergencias personales: cuando exista una situación extraordinaria que requiera utilizar el teléfono.

cuando exista una situación extraordinaria que requiera utilizar el teléfono. Necesidades de salud: cuando el dispositivo sea necesario para atender o monitorear alguna condición médica.

cuando el dispositivo sea necesario para atender o monitorear alguna condición médica. Discapacidad, accesibilidad e inclusión: cuando la tecnología sea una herramienta necesaria para garantizar la participación del estudiante.

cuando la tecnología sea una herramienta necesaria para garantizar la participación del estudiante. Circunstancias particulares o extraordinarias: cuando las condiciones de la comunidad educativa justifiquen su utilización.

La SEP aclaró que la medida no busca eliminar la tecnología de las escuelas, sino establecer límites para que su uso esté relacionado con el aprendizaje, la seguridad y las necesidades del alumnado.

¿Por qué se prohibió el uso de celulares en las escuelas?

La regulación fue publicada el 22 de septiembre de 2026 y contempla medidas para limitar el uso de dispositivos electrónicos personales en los planteles educativos.

Como parte de la consulta sobre estos lineamientos, la SEP reportó la participación de más de 565 mil maestras y maestros en el Consejo Técnico Escolar. De acuerdo con la dependencia, alrededor de 81 por ciento respaldó establecer reglas para regular el uso de dispositivos digitales en las escuelas.

La aplicación de la medida será revisada semestralmente por la SEP y las autoridades educativas estatales, con el propósito de evaluar su implementación y realizar los ajustes que sean necesarios.