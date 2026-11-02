Liga MX niega polémica sobre Ícaro de la que acusó el ‘Turco’ Mohamed: ‘No existe violación al reglamento’

Ícaro obtuvo el Carnet Único debido a que América tenía una plaza para jugador no formado en México (Foto: Cuartoscuro).

La Liga MX se posicionó sobre la polémica relacionada con el brasileño Ícaro Da Conceição, jugador del Club América, quien fue registrado al inicio del torneo con el primer equipo y, posteriormente, fue reubicado en la categoría Sub-21 del equipo.

El escándalo mediático estalló luego de que Antonio ‘Turco’ Mohamed, entrenador de Toluca, acusara a las Águilas de presuntamente sobrepasar el límite de registros de jugadores no formados en México (NFM), que es de nueve en la plantilla.

“Polémico es que el América tenga 10 extranjeros, le cambiaron el número, lo metieron en la Sub-21; polémico es la última jugada. El reglamento lo dice, ustedes lo dicen, Ícaro me parece”, dijo el ‘Turco’ tras el empate 2-2 en el Estadio Banorte.

¿Qué dijo la Liga MX sobre la polémica de Ícaro Da Conceição?

La Liga MX reconoció que existe una conversación pública sobre el caso, luego de que Ícaro utilizara el dorsal 27 con el América al inicio del torneo y posteriormente recibiera el número 217, tras ser reubicado en la categoría Sub-21 del equipo de Coapa.

Al respecto, la organización fue contundente: “No existe una violación al Reglamento de Competencia, toda vez que el cambio de numeración se realizó conforme a las disposiciones reglamentarias aplicables”, explicó.

Según detalló, el cambio se formalizó el 10 de septiembre, un día antes del cierre de fichajes procedentes de ligas extranjeras. De acuerdo con la Liga MX, esto ocurrió “conforme al artículo 24.3 del Apéndice I del Reglamento de Competencia Sub-21”.

Como consecuencia de este movimiento, tuvieron que asignarle un nuevo número a Ícaro, pues los jugadores de las filiales Sub-21 deben utilizar dorsales del 181 al 230. Por ello, recibió el 217.

“Esta modificación constituyó una razón debidamente justificada para autorizar el cambio de dorsal, conforme al artículo 53 del Reglamento Sub-21 y el artículo 60 del Reglamento de LIGA MX”, explicó la organización.

Además, la Liga MX señaló que el jugador ha podido reaparecer con el primer equipo después de su reclasificación como futbolista de la Sub-21, debido a que recibió el Carnet Único, un permiso que le “permite al jugador participar tanto en Sub-21 como en Liga MX, conforme a las disposiciones aplicables”.

De acuerdo con ESPN, el América inscribió a Ícaro en la Sub-21 para liberar una plaza de jugador NFM y registrar a Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo, quienes llegaron como refuerzos sobre el final del periodo de registros.

Sin embargo, tras la salida de Sebastián Cáceres al futbol europeo, el América quedó con únicamente ocho jugadores no formados en México; es decir, tenía una plaza disponible y, por lo tanto, Ícaro obtuvo permiso para aparecer con el primer equipo.

Cabe destacar que los equipos de Liga MX pueden registrar hasta dos jugadores no formados en México en sus plantillas Sub-21, de acuerdo con el Reglamento de Competencia Sub-21 de la Liga MX.

Sin embargo, únicamente pueden jugar con el primer equipo aquellos a quienes se les otorgue el Carnet Único, el cual se concede a los futbolistas “siempre y cuando no hayan cubierto el máximo de 9 jugadores NFM registrados en su club de Liga MX”.

Los equipos de Liga MX, sin embargo, pueden utilizar a más de nueve jugadores NFM a lo largo del torneo, pero no pueden tener registrados a más de nueve de manera simultánea.