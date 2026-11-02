EU lanza ataques contra Irán en el Estrecho de Ormuz a un día de las elecciones intermedias

A unas horas de las elecciones intermedias de EU, el gobierno de Trump realizó ataques en el Estrecho de Ormuz. (El Financiero).

Estados Unidos llevó a cabo ataques defensivos contra algunos objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz, informó un funcionario estadounidense este lunes, un día antes de las cruciales elecciones intermedias en ese país.

Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está presionando a la administración de Donald Trump para que lance una nueva oleada de ataques contra Irán, informaron funcionarios de Medio Oriente a The Associated Press.

Tras los reportes de explosiones en Qeshm, el presidente Donald Trump dijo a Fox News que Estados Unidos podría tener atacar un presunto complejo nuclear subterráneo conocido como Pickaxe Mountain.

“Podríamos tener que ir tras Pickaxe. Podemos hacerlo en una hora, tan pronto como queramos, en cualquier momento que queramos”, apuntó.

El magnate republicano no descartó la posibilidad de que la guerra vuelva a encenderse. “Podría suceder si no hacen un trato, pero quieren hacer un trato muy mal y hay una muy buena posibilidad de que hagamos un acuerdo”, añadió.

“Si puedo llegar a un acuerdo, prefiero hacerlo, [sabraría] muchas vidas”, agregó Trump.

Irán afirmó este lunes que cuenta con un plan de dos días para reabrir el estrecho de Ormuz y retomar las negociaciones nucleares con Estados Unidos. En tanto, los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, acusaron a Arabia Saudita de atacar un puerto marítimo.

EU ataca objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz, informa funcionario

Un funcionario estadounidense, que no estaba autorizado para hacer declaraciones públicas y habló bajo condición de anonimato, confirmó que Estados Unidos realizó ataques defensivos contra algunos objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz.

El funcionario explicó este lunes que los ataques estuvieron dirigidos contra iraníes que utilizaban misiles tierra-aire contra activos estadounidenses.

La televisión estatal iraní informó que se escucharon explosiones en la isla de Qeshm.

Los ataques parecían tener un alcance limitado y no representar un regreso a una confrontación militar a gran escala. Sin embargo, ocurrieron en la víspera de las cruciales elecciones intermedias de Estados Unidos.

Previamente, el presidente estadounidense, Donald Trump, había asegurado que su Gobierno no lanzaría ataques contra Irán antes de las elecciones intermedias.

La impopular guerra contra Irán y sus consecuencias en los precios de la gasolina y otros sectores de la economía estadounidense se han convertido en un factor de vulnerabilidad para los republicanos, que buscan conservar el control del Congreso.

El vicepresidente JD Vance declaró a periodistas este lunes que acababa de conversar con Trump sobre las negociaciones con Irán.

Vance afirmó que tanto él como el presidente tienen buenas expectativas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo mediante el diálogo.

“Tanto el presidente como yo nos sentimos bastante optimistas sobre las perspectivas de llegar potencialmente a un acuerdo negociado”, señaló.

Ataque de EU a Irán dispara precios del petróleo

Los precios del petróleo registraron un alza durante las primeras operaciones del martes, tras el ataque de Estados Unidos contra la isla iraní de Qeshm.

El barril de Brent avanzó 0.5 por ciento, equivalente a 48 centavos, para ubicarse en 105.25 dólares a las 01:04 GMT. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI) también subió 0.5 por ciento, es decir, 47 centavos, hasta alcanzar los 96.93 dólares.

Este repunte se produjo después de que los precios del crudo registraran una caída durante la jornada del lunes.

Los contratos futuros del Brent retrocedieron entonces 8.66 dólares, lo que representó una baja de 7.63 por ciento, para cerrar en 104.77 dólares por barril.