Horarios del GP de Brasil 2026: ¿Cuándo y dónde ver prácticas, qualy y carrera de ‘Checo’?

Después de un Gran Premio de México 2026 que dejó una victoria para Max Verstappen y a Kimi Antonelli como campeón, la Fórmula 1 se traslada a Brasil para disputar una carrera en uno de los circuitos con mayor tradición del calendario.

Sergio ‘Checo’ Pérez también tendrá una nueva oportunidad de tratar de sumar con Cadillac, ahora ante la afición brasileña. Interlagos recibe a los pilotos en tres días de actividad, con prácticas, clasificación y una carrera que pondrá a prueba tanto la velocidad como la capacidad de adaptación de los equipos.

Horarios del GP de Brasil 2026: prácticas, clasificación y carrera

El Gran Premio de São Paulo se celebra del viernes 6 al domingo 8 de noviembre. De acuerdo con el calendario de Fórmula 1, la actividad comienza con dos sesiones de entrenamientos libres; el sábado tiene lugar la tercera práctica y la clasificación, mientras que el domingo se disputa la carrera.

Estos son los horarios para seguir el GP de Brasil 2026 en tiempo del centro de México:

¿Dónde ver el GP de Brasil 2026 en México?

Para seguir el GP de Brasil, los aficionados desde México lo pueden disfrutar mediante Sky Sports, canal disponible en los servicios de TV de paga de Izzi y Sky; además, mediante la suscripción de F1TV, la plataforma oficial de la competencia.

Opciones para ver el GP de Brasil:

Sky Sports

F1TV

Sergio 'Checo' Pérez renovó su contrato con Cadillac y estará con la escudería en la F1 hasta 2029. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

¿Cómo es el circuito de Interlagos, sede del GP de Brasil?

El Autódromo José Carlos Pace, conocido como Interlagos, tiene una longitud de 4.309 kilómetros y recibe una carrera pactada a 71 vueltas, para completar una distancia de 305.879 kilómetros. Su primer Gran Premio de Fórmula 1 se celebró en 1973.

La construcción del trazado comenzó en 1938. Sus diseñadores tomaron como referencia tres circuitos: Brooklands, en Reino Unido; Roosevelt Raceway, en Estados Unidos, y Montlhéry, en Francia.

Interlagos combina curvas peraltadas, cambios de elevación y una sección interna sinuosa. Los pilotos comienzan la vuelta en una zona que recuerda a un semióvalo, atraviesan la secuencia conocida como Senna S y continúan hacia la curva 4 antes de enfrentar el sector más trabado del recorrido.

La pista también tiene un antecedente especial para Brasil: Emerson Fittipaldi ganó las dos primeras ediciones disputadas en 1973 y 1974, mientras que Carlos Pace se impuso en 1975.

Gran Premio de Brasil, así fue el circuito de Interlagos. (Foto: F1)

¿Cómo va el Campeonato de Pilotos de F1 2026? Kimi Antonelli ya es campeón

El GP de Brasil llega después de que Andrea Kimi Antonelli asegurara el título de pilotos en México. El italiano de Mercedes terminó tercero en el Autódromo Hermanos Rodríguez, detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton, y se convirtió, con 20 años, en el campeón más joven de la historia de la categoría.

Antonelli consiguió el campeonato a falta de cuatro carreras para terminar la temporada. También se convirtió en el primer italiano en ganar el título desde Alberto Ascari, en 1953.

Así marcha la clasificación de pilotos después del GP de México:

En México, Verstappen consiguió su sexta victoria en el Hermanos Rodríguez. Tras la carrera, el neerlandés reconoció el desempeño del nuevo campeón: “Hizo un trabajo increíble este año, apenas cometió errores y se merece haber ganado el Mundial”, declaró.

¿Cómo va el Campeonato de Constructores antes del GP de Brasil?

Mercedes también lidera la clasificación por equipos con 630 puntos, una ventaja de 126 unidades sobre Ferrari, y está cerca de celebrar su campeonato en esta modalidad. Cadillac, escudería de Pérez y Valtteri Bottas, todavía no suma puntos en su campeonato de debut de Fórmula 1.