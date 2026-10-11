F1 Gran Premio de Singapur 2026 EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver a ‘Checo’ Pérez en Marina Bay HOY?

‘Checo’ Pérez arranca desde el lugar 19 en Singapur. Aunque consiguió una de sus mejores vueltas en Marina Bay, su esfuerzo no le alcanzó para avanzar posiciones. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ EFE/ Cadillac F1 Team)

Max Verstappen está en camino a conseguir un fin de semana perfecto en Marina Bay. El piloto neerlandés de Red Bull parte desde la primera posición en el Gran Premio de Singapur 2026, donde buscará convertir su buen desempeño en una nueva victoria de Fórmula 1.

El cuatro veces campeón del mundo llega a la prueba principal después de ganar la clasificación sprint, imponerse en la carrera corta y conseguir la pole position: “Ha sido un fin de semana realmente positivo hasta el momento”, declaró el neerlandés, quien destacó el rendimiento de su monoplaza y reconoció que una buena salida será fundamental para mantener el liderato en un circuito donde los adelantamientos son complicados.

En tanto, Sergio ‘Checo’ Pérez afronta un nuevo reto con Cadillac. El mexicano arranca desde la posición 19, después de quedar eliminado en la primera ronda de la clasificación. Su monoplaza sigue lejos del ritmo de sus rivales, aunque el piloto considera que consiguió extraer todo el potencial disponible.

El mexicano explicó que, pese a notar avances en el comportamiento del coche, la diferencia con sus rivales sigue siendo considerable: “Sabemos las áreas en las que tenemos que trabajar con miras al año próximo, especialmente en nuestro rendimiento a baja velocidad y en el comportamiento mecánico del coche”, señaló Pérez después de la clasificación.

'Checo' Pérez corre este fin de semana en Singapur. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Carrera de F1 HOY: ¿A qué hora es el Gran Premio de Singapur?

El Gran Premio de Singapur 2026 se disputa durante la noche del domingo en Marina Bay, aunque para los aficionados en México la carrera comenzará a las primeras horas de la mañana, a causa de la diferencia horaria.

Fecha: domingo 11 de octubre de 2026.

domingo 11 de octubre de 2026. Hora: 06:00 horas, tiempo del centro de México.

06:00 horas, tiempo del centro de México. Sede: circuito urbano de Marina Bay, Singapur.

El Gran Premio de Singapur se disputa a 62 vueltas en el circuito urbano de Marina Bay, con una distancia total de 305.337 kilómetros. Los pilotos deberán completar ese recorrido entre curvas cerradas y muros cercanos a la pista, en una carrera que exige precisión al volante y resistencia física.

¿Dónde ver el GP de Singapur en México EN VIVO?

Los aficionados a la Fórmula 1 podrán seguir el Gran Premio de Singapur 2026 en México a través de distintas opciones de transmisión. Estas son las plataformas y los servicios de televisión de paga señalados para la carrera:

F1 TV

Izzi

Sky

En El Financiero Deportes tendremos las actualizaciones sobre el Gran Premio de Singapur, con información de la carrera, los resultados y el desempeño de Sergio ‘Checo’ Pérez.

Parrilla de salida del GP de Singapur 2026: ¿Desde dónde sale ‘Checo’ Pérez?

Max Verstappen consiguió la pole position después de una clasificación competida en Marina Bay. El neerlandés de Red Bull se colocó en el primer lugar, por delante de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, los representantes de Ferrari que ocuparán las posiciones segunda y tercera. Kimi Antonelli partirá cuarto con Mercedes.

Para Pérez, la clasificación terminó en la primera ronda. El mexicano arrancará desde el puesto 19 con Cadillac, después de una sesión en la que no pudo acercarse al ritmo de sus rivales. La parrilla de salida del Gran Premio de Singapur 2026 queda de la siguiente manera:

Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Carlos Sainz (Williams) Gabriel Bortoleto (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Fernando Alonso (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Lance Stroll (Aston Martin) Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) George Russell (Mercedes) Isack Hadjar (Red Bull)

¿Cómo es el Circuito Urbano Marina Bay?

El circuito urbano de Marina Bay es una de las sedes más reconocidas del calendario de Fórmula 1. Singapur recibió por primera vez a la categoría en 2008 y marcó un precedente al albergar la primera carrera nocturna en la historia del campeonato. El trazado combina las calles de la ciudad con un entorno iluminado que acompaña a los pilotos durante toda la prueba.

La pista tiene una longitud de 4.927 kilómetros y cuenta con 19 curvas, siete de ellas a la derecha. El Gran Premio se disputa a 62 vueltas, para completar una distancia total de 305.337 kilómetros. Su configuración urbana deja poco margen para cometer errores, pues los muros se encuentran cerca de la trazada y una frenada tardía puede terminar en un contacto o comprometer el rendimiento del monoplaza.

Marina Bay también exige resistencia física. La humedad y el calor incrementan el desgaste de los pilotos, que deben mantener la concentración durante una carrera larga y con numerosos cambios de dirección. La tracción en las curvas lentas, el control de los neumáticos y la precisión en las frenadas son factores determinantes. Además, adelantar no resulta sencillo, por lo que una buena clasificación y una estrategia acertada pueden marcar diferencias importantes.

Kimi Antonelli llega a Singapur como el líder del campeonato de pilotos. (Foto: EFE) (ANDRES MARTINEZ CASARES/EFE)

¿Cómo va el campeonato de pilotos de F1?

Andrea Kimi Antonelli llega al Gran Premio de Singapur como líder del campeonato de pilotos, con 325 puntos después de sumar cinco unidades en la carrera sprint. El italiano de Mercedes mantiene una ventaja de 89 puntos sobre su compañero George Russell, quien ocupa el segundo lugar con 236 unidades. Lewis Hamilton es tercero con 221 puntos.

La sprint del sábado permitió a Max Verstappen sumar ocho puntos gracias a su victoria. El neerlandés ocupa la quinta posición del campeonato, con 196 unidades, detrás de Charles Leclerc, que tiene 197. La carrera principal de Singapur puede modificar las diferencias entre los pilotos, pues el ganador suma 25 puntos.

En el campeonato de constructores, Mercedes encabeza la clasificación con 561 puntos, resultado de las unidades sumadas por Antonelli y Russell. Ferrari ocupa el segundo puesto con 418, mientras que McLaren se encuentra en la tercera posición con 317.

Con información de EFE.