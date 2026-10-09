F1 EN VIVO Qualy Sprint del GP de Singapur 2026: ¿Dónde y a qué hora ver la clasificación de ‘Checo’ HOY?

La sprint del GP de Singapur 2026 se corre el sábado 10 de octubre a las 3:00 de la mañana, tiempo del centro de México. (Foto: Xinhua/ F1 Cadillac Team)

La temporada 2026 de Fórmula 1 está por entrar en su recta final y cada sesión adquiere mayor importancia para quienes todavía buscan acercarse al liderato. Kimi Antonelli llega al Gran Premio de Singapur como líder del campeonato de pilotos, mientras George Russell y Lewis Hamilton necesitan recortar la distancia para mantener vivas sus posibilidades.

El calendario reserva para este fin de semana la última carrera sprint del año. Antes de que los pilotos salgan a disputar los puntos el sábado, deberán enfrentarse a la clasificación de este formato, programada para la madrugada del viernes en México.

Russell afronta el compromiso con una desventaja considerable en la tabla y después de abandonar en el Gran Premio de Baréin. Además, el británico deberá partir desde el fondo de la parrilla el domingo por un cambio en el motor de su Mercedes. En el otro lado del garaje, Antonelli tiene la posibilidad de ampliar su ventaja: una victoria en la sprint y otra en la carrera principal le permitirían sumar hasta 33 puntos durante el fin de semana.

Andrea Kimi Antonelli está cerca de convertirse en uno de los pilotos más jóvenes en ganar la F1. (Foto: AP Foto/Bernat Armangue).

Qualy del GP de Singapur 2026: ¿A qué hora es la clasificación de la carrera corta?

¡Prepara tu taza de café! Para quienes siguen la Fórmula 1 desde México, la actividad de Singapur comienza de madrugada. La clasificación sprint está programada para este viernes 9 de octubre.

Fecha: viernes 9 de octubre de 2026.

viernes 9 de octubre de 2026. Hora: 6:30 horas, tiempo del centro de México.

Singapur tendrá un lugar particular en el calendario de este año: será la última sede de las seis carreras sprint previstas para la temporada. También marcará el regreso de este formato a Marina Bay, circuito que debutó en la Fórmula 1 en 2008 y que fue escenario de la primera carrera nocturna en la historia de la categoría.

¿Dónde ver la F1 EN VIVO? Transmisión de la qualy sprint del GP de Singapur 2026

La sesión de clasificación sprint se podrá seguir en México a través de las plataformas y servicios que transmiten la temporada de Fórmula 1.

F1 TV: plataforma oficial de la categoría.

plataforma oficial de la categoría. Izzi: servicio de televisión de paga.

servicio de televisión de paga. Sky: servicio de televisión de paga.

La qualy sprint será el primer paso de un fin de semana que también incluye la carrera corta, la clasificación para el Gran Premio y la competencia principal.

Checo Pérez regresa al circuito de Marina Bay, donde consiguió una de sus seis victorias en la Fórmula 1, en 2022. (Foto: Cadillac F1 Team) (Cadillac Formula 1 Team/Cadillac Formula 1 Team)

¿Cómo es el Circuito Urbano Marina Bay?

El circuito de Marina Bay exige precisión durante toda la vuelta. El trazado tiene una longitud de 4.927 kilómetros y cuenta con 19 curvas, siete de ellas a la derecha. Su configuración urbana deja poco margen para corregir errores, una característica que vuelve especialmente importante mantener el control del monoplaza en cada sector.

A diferencia de los circuitos con amplias zonas de escape, en Singapur los pilotos encuentran menos espacio para recuperarse de una mala maniobra. La cercanía de las barreras y las dificultades para adelantar pueden complicar las carreras cuando un competidor queda atrapado detrás de otro coche.

Las condiciones meteorológicas también pueden influir en el desarrollo del fin de semana. Existe la posibilidad de lluvia y tormentas eléctricas, por lo que los equipos deberán considerar los cambios en el clima al preparar sus estrategias. En una pista donde el margen de error es reducido, el estado del asfalto puede modificar el comportamiento de los neumáticos y las decisiones durante la carrera.

Marina Bay también tiene antecedentes importantes para los pilotos hispanohablantes. Fernando Alonso ganó el Gran Premio de Singapur en 2008 y 2010; Carlos Sainz lo hizo en 2023, y Sergio ‘Checo’ Pérez consiguió la victoria en 2022. En esta temporada, el mexicano compite con Cadillac y todavía busca sumar sus primeros puntos con la escudería.

Sprint del GP de Singapur: ¿Cuándo y a qué hora ver desde México?

La carrera sprint se celebrará el sábado 10 de octubre y tendrá una distancia de 21 vueltas. Esta prueba reparte puntos entre los ocho primeros lugares y al igual que la qualy, se podrá ver durante la madrugada.

Fecha: sábado 10 de octubre de 2026.

sábado 10 de octubre de 2026. Hora: 3:00 horas, tiempo del centro de México.

3:00 horas, tiempo del centro de México. Transmisión en México: F1 TV, Izzi y Sky.

La sprint será una de las primeras oportunidades del fin de semana para modificar la tabla del campeonato. Antonelli suma 320 puntos, frente a los 236 de Russell y los 214 de Hamilton. El italiano tiene, por tanto, 84 unidades de ventaja sobre su compañero de Mercedes y 106 respecto al británico de Ferrari.

Después de la sprint, los pilotos volverán a la pista el sábado para disputar la clasificación para la carrera del domingo, programada a las 7:00 horas de México. La carrera principal se celebrará el domingo 11 de octubre a las 6:00 horas y tendrá 62 vueltas.

Con información de EFE.