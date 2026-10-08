Horarios del GP de Singapur 2026: Marina Bay estrena sprint y Antonelli podría dar el golpe por el Mundial

Andrea Kimi Antonelli llega al Gran Premio de Singapur 2026 como líder del campeonato de Fórmula 1. (Foto: IA, EFE, Shutterstock).

Andrea Kimi Antonelli llega al Gran Premio de Singapur 2026 con el campeonato de Fórmula 1 casi en sus manos: el piloto de Mercedes suma 320 puntos y aventaja por 84 unidades a su compañero George Russell.

El italiano de 20 años podría dejar virtualmente resuelto el Mundial de pilotos de F1 este fin de semana en Marina Bay, donde se disputa, por primera vez desde la llegada del circuito al calendario en 2008, una carrera con formato sprint, la última de esta temporada.

Russell sigue en una racha de mala suerte: abandonó en Malasia hace unos días y largará desde el fondo de la parrilla en Singapur tras haber cambiado el motor de su Mercedes.

En tanto, Sergio ‘Checo’ Pérez no ha sumado puntos con Cadillac en una temporada de adaptación; el mexicano fue decimonoveno en el GP de Baréin en Malasia y ahora vuelve la pista donde consiguió una de sus seis victorias en la Fórmula 1.

Checo Pérez regresa al circuito de Marina Bay, donde consiguió una de sus seis victorias en la Fórmula 1, en 2022. (Foto: Cadillac F1 Team) (Cadillac Formula 1 Team/Cadillac Formula 1 Team)

Horarios de F1 en México: ¿A qué hora es el Gran Premio de Singapur 2026?

El GP de Singapur 2026 tiene una programación diferente por la incorporación de la sprint:

La carrera sprint tiene 21 vueltas, equivalentes a 103.4 kilómetros. Los ocho primeros reciben puntos: ocho para el ganador, siete para el segundo y uno para el octavo. En tanto, el Gran Premio está previsto a 62 vueltas, para completar 305.3 kilómetros.

El formato puede tener un peso importante en la pelea por el campeonato: Antonelli podría sumar hasta 33 puntos durante el fin de semana si consigue ganar tanto la carrera sprint como el Gran Premio del domingo.

¿Dónde ver el Gran Premio de Singapur 2026 en México?

Los aficionados pueden seguir el Gran Premio de Singapur 2026 en México a través de:

F1 TV

Televisión de paga Izzi y Sky

En Argentina, la transmisión estará disponible mediante Disney+ Premium y FOX Sports Argentina. En el resto de Latinoamérica se sigue por Disney+ Premium.

¿Cómo es el circuito del Gran Premio de Singapur 2026?

El circuito urbano de Marina Bay tiene una longitud de 4,927 metros y 19 curvas, siete de ellas a la derecha. Se trata de una pista urbana con prácticamente ninguna escapatoria y poco margen de error. Adelantar es complicado, por lo que la calificación tiene especial importancia.

Singapur también es conocido por su carrera nocturna. Para este fin de semana, si las condiciones son secas, la Fórmula 1 utilizará los tres compuestos más blandos de la gama: C3 duros, identificados con una raya blanca; C4 medios, con raya amarilla, y C5 blandos, con raya roja.

El clima puede añadir otro elemento al fin de semana, pues hay posibilidad de lluvias ligeras durante el sábado, por lo que una de las dos sesiones podría ser con pista húmeda.

Verstappen ganó en Sepang, por delante de Antonelli y Hamilton. (EFE/EPA/ANNICE LYN / POOL). (ANNICE LYN / POOL/EFE)

¿Cómo va el mundial de pilotos de F1 2026?

Antonelli aterriza en Singapur después de terminar segundo el pasado domingo en Malasia. El resultado le permitió conservar el liderato del Mundial con 320 puntos.

La diferencia de Antonelli con Russell es de 84 puntos y de 106 respecto a Hamilton.

El italiano podría convertirse en el campeón más joven de la historia y en el tercer italiano en conquistar el Mundial de Fórmula 1, después de Giuseppe Farina y Alberto Ascari.

El argentino Franco Colapinto es el mejor ubicado de los cuatro hispanohablantes en el campeonato. El piloto de Alpine marcha duodécimo con 27 puntos, mientras que Alonso y Sainz ocupan las posiciones 17 y 18, respectivamente, con siete unidades cada uno.

Con información de EFE.