¿De qué murió el réferi ‘Búho’? Así es un ‘martinete’, la técnica que habría causado su muerte

El Réferi 'El Búho' murió luego de desvanecerse en el ring en una función de lucha libre. (Foto: Imagen creada con IA)

Gerardo Germán Pineda, réferi conocido como ‘El Búho’, murió durante una función de lucha libre realizada en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, en Mineral de la Reforma, Hidalgo, luego de desvanecerse sobre el cuadrilátero después de recibir un castigo: El martinete.

Tras el incidente, los servicios de emergencia acudieron al lugar para atender al réferi, pero posteriormente se confirmó su fallecimiento. Por estos hechos, el luchador conocido como ‘Hijo de Fishman’ fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, mientras las autoridades investigan lo ocurrido bajo la figura de un posible homicidio culposo.

De acuerdo con los reportes sobre el caso, el castigo que recibió ‘El Búho’ habría sido un martinete, una de las técnicas más polémicas de la lucha libre debido al riesgo que implica su ejecución.

'El Buho' murió durante la lucha del 'Hijo de Fishman'. (Foto: Roberto Navarro/Corresponsal)

¿Qué es un martinete en la lucha libre?

El martinete es una maniobra en la que el luchador coloca a su rival en una posición invertida y lo deja caer hacia la lona. Dependiendo de la caida y la técnica, el movimiento puede generar un fuerte impacto en la cabeza, el cuello y los hombros.

El movimiento es conocido internacionalmente como piledriver y ha sido utilizada durante décadas en diferentes empresas de lucha libre, por ejemplo, en la WWE fue utilizado por Undertaker. Sin embargo, su ejecución ha generado restricciones debido al riesgo de provocar lesiones graves.

El martinete también ha sido utilizado como parte del repertorio de algunos luchadores mexicanos. Uno de los casos más conocidos es el de Abismo Negro, quien llegó a ser identificado con esta maniobra.

¿El martinete está prohibido en la lucha libre?

El martinete suele ser señalado como una técnica prohibida, pero no existe una regla universal que impida su ejecución en todas las empresas y comisiones de lucha libre. Su regulación puede depender de la empresa, la comisión y el reglamento aplicable a cada función.

Súper Luchas documentó, por ejemplo, un combate de IWRG en el que Oficial AK-47 fue descalificado después de aplicar un martinete. En ese caso, el medio señaló que la maniobra era considerada ilegal por la mayoría de las comisiones de lucha libre del país y que la Comisión del Estado de México sancionó al luchador.

En otro encuentro registrado por el mismo medio, un comisionado anuló una victoria después de que se utilizara un martinete, debido a que el castigo estaba prohibido dentro de esa función.

También existen antecedentes históricos en los que el movimiento fue permitido.

¿Por qué es peligroso el martinete?

El riesgo del martinete está relacionado con la posición del cuerpo durante la ejecución y con el impacto que puede producir sobre la cabeza y el cuello.

La peligrosidad de este tipo de movimientos de lucha libre profesional ha llevado a diferentes empresas y comisiones a restringirlos. En la lucha libre mexicana existen varios antecedentes de luchadores que han sido descalificados o sancionados después de utilizarlos.

Uno de los episodios más recordados ocurrió durante un combate entre Blue Panther y Love Machine en la década de 1990. Love Machine utilizó un martinete durante el combate, lo que provocó su descalificación y posteriormente se convirtió en uno de los momentos más recordados relacionados con esta maniobra.

El réferi 'Búho' (derecha) murió presuntamente tras recibir un martinete realizado por el Hijo de Fishman. (Foto: Ricardo Navarro/Corresponsal)

¿Quién fue el réferi ‘Búho’?

Gerardo Germán Pineda tuvo una trayectoria de varias décadas dentro de la lucha libre de Hidalgo. Antes de desempeñarse como réferi, también tuvo una etapa como luchador bajo el nombre de ‘El Búho Negro II’, personaje que compartió con su hermano.

Posteriormente se dedicó al arbitraje y trabajó en escenarios como la Arena Afición de Pachuca. A lo largo de su carrera como réferi estuvo presente en encuentros protagonizados por diferentes figuras de la lucha libre mexicana.

También colaboró con empresas independientes de Hidalgo y se mantuvo activo hasta la función realizada en el Deportivo 11 de Julio, donde ocurrió el incidente entre el combate del Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG.

Con información de Ricardo Navarro/Corresponsal