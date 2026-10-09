F1 EN VIVO Sprint del Gran Premio de Singapur 2026: ¿Dónde y a qué hora ver la carrera corta?

Andrea Kimi Antonelli llega al GP de Singapur con 84 puntos de ventaja sobre George Russell, su perseguidor más cercano en el campeonato de pilotos. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Xinhua)

La Fórmula 1 vive este sábado una jornada inédita en Marina Bay: por primera vez desde que el Gran Premio de Singapur ingresó al calendario, el fin de semana incluye una carrera sprint. La sesión corta tendrá a Max Verstappen al frente de la parrilla, después de que el neerlandés consiguiera la pole position.

El resultado de la clasificación también dejó una sorpresa entre los aspirantes al campeonato. Andrea Kimi Antonelli, líder del Mundial y ganador de varias de las últimas competencias, no consiguió colocarse entre los primeros puestos y arrancará desde la séptima posición. El piloto de Mercedes tuvo dificultades para encontrar el ritmo necesario en la qualy sprint, mientras su compañero George Russell aseguró el segundo lugar.

Para Sergio ‘Checo’ Pérez, la sesión fue más complicada. El mexicano perdió el control de su Cadillac en la curva 4, golpeó las barreras y provocó una bandera roja. Aunque regresó a la pista después de las reparaciones, no logró avanzar de la primera ronda.

'Checo' Pérez corre en la sprint del GP de Singapur este fin de semana. (Foto: Cuartoscuro.com). (Daniel Augusto)

¿A qué hora es la sprint del GP de Singapur 2026?

Las desveladas que vivieron los aficionados mexicanos durante el Gran Premio de Baréin, disputado en Malasia, se repiten este fin de semana. La carrera sprint de Singapur está programada para la madrugada del sábado, por lo que habrá que ajustar el despertador para seguir la acción desde las primeras vueltas.

Fecha: sábado 10 de octubre de 2026.

sábado 10 de octubre de 2026. Hora: 3:00 horas, tiempo del centro de México.

3:00 horas, tiempo del centro de México. Distancia: 21 vueltas.

Después de la sprint, los pilotos volverán a la pista para la clasificación del Gran Premio de Singapur, prevista para las 7:00 horas del sábado, tiempo del centro de México. Esa sesión establecerá el orden de salida para la competencia del domingo 11 de octubre.

Sprint del GP de Singapur 2026: ¿En dónde verla EN VIVO?

Los aficionados en México podrán seguir en vivo la carrera sprint de Fórmula 1 a través de las plataformas que transmiten la categoría. Estas son las opciones señaladas para ver la actividad del fin de semana:

F1 TV

Izzi

Sky

En El Financiero Deportes tendremos las actualizaciones de la actividad en Marina Bay, con información sobre el desempeño de Sergio ‘Checo’ Pérez, los resultados de la carrera corta y los cambios que puedan presentarse en la clasificación rumbo al Gran Premio del domingo.

Sergio 'Checo' Perez tuvo un incidente que provocó la única bandera roja de la sesión. (Foto: Cadillac F1 Team) (Cadillac Formula 1 Team/Cadillac Formula 1 Team) (Cadillac Formula 1 Team/Cadillac Formula 1 Team)

¿Cómo quedó la parrilla de salida del sprint del GP de Singapur?

Sergio ‘Checo’ Pérez arrancará desde la vigésima posición con Cadillac, después de quedar eliminado en la primera ronda de la clasificación sprint.

Max Verstappen, por su parte, consiguió el mejor tiempo de la clasificación con una vuelta de 1:31.156. El neerlandés superó a George Russell por 120 milésimas de segundo y partirá desde la primera posición.

Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Liam Lawson (Racing Bulls) Isack Hadjar (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Nico Hülkenberg (Audi) Oliver Bearman (Haas) Gabriel Bortoleto (Audi) Fernando Alonso (Aston Martin) Esteban Ocon (Haas) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Lance Stroll (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Sergio Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Carlos Sainz (Williams)

¿Cómo es el Circuito Urbano Marina Bay?

El circuito urbano de Marina Bay tiene una longitud de 4.927 kilómetros y cuenta con 19 curvas, siete de ellas a la derecha. Su trazado recorre las calles de Singapur y se caracteriza por la cercanía de las barreras de seguridad, las escasas escapatorias y un margen de error reducido.

El desgaste físico es otro factor a considerar. El calor y la humedad característicos de Singapur elevan la exigencia para los pilotos, que deben concentrarse durante una prueba larga mientras soportan condiciones ambientales complicadas. La posibilidad de lluvia e incluso tormentas también puede alterar el desarrollo de las sesiones y obligar a los equipos a adaptar sus decisiones al estado del asfalto.

Marina Bay también tiene un historial importante para los pilotos hispanohablantes. Fernando Alonso ganó en 2008 y 2010; Carlos Sainz lo hizo en 2023, mientras que ‘Checo’ Pérez subió a lo más alto del podio en 2022. El mexicano regresa ahora con Cadillac, equipo que atraviesa una temporada de adaptación y con el que todavía busca sus primeros puntos.

¿Cómo va el campeonato de pilotos antes del GP de Singapur 2026?

Andrea Kimi Antonelli llega a Singapur como líder del campeonato de pilotos con 320 puntos. El italiano de Mercedes mantiene una ventaja de 84 unidades sobre George Russell, su compañero de equipo, quien suma 236. En la tercera posición aparece Lewis Hamilton, de Ferrari, con 214 puntos, a 106 del líder.

La diferencia le permite a Antonelli afrontar el fin de semana con margen, aunque la sprint y el Gran Premio del domingo ofrecen puntos importantes. Si gana ambas pruebas, el italiano podría sumar hasta 33 unidades, una cosecha que reforzaría todavía más su posición en la lucha por el título.