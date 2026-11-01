De colarse al paddock a ganar la F1: La historia de Kimi Antonelli, el campeón más joven de la historia

Kimi Antonelli es el campeón más joven en la historia de la F1. (Foto: Créditos EFE)

Kimi Antonelli hizo historia en la Fórmula 1. El piloto italiano de Mercedes se convirtió en el campeón mundial más joven de la categoría tras finalizar el Gran Premio de México 2026 en tercer lugar.

Con 20 años superó la marca de Sebastian Vettel, quien conquistó su primer campeonato en 2010, cuando tenía 23 años y 134 días. Antonelli llegó a la temporada 2026 con poca experiencia en la F1, pero este año encontró una oportunidad para demostrar que podía competir por la corona.

Su ascenso no fue casualidad. Desde sus primeros años en el karting, Mercedes identificó su potencial y lo incorporó a su programa de jóvenes pilotos. El camino hacia la máxima categoría comenzó mucho antes de su debut con las Flechas Plateadas, donde la escudería le confió el asiento de Lewis Hamilton.

Antonelli se coronó campeón de la F1 en el Gran Premio de México 2026. (Foto: EFE)

¿Quién es Kimi Antonelli, piloto de Mercedes en la F1?

Andrea Kimi Antonelli nació el 25 de agosto de 2006 en Bolonia, Italia. Es hijo de Marco Antonelli, expiloto, por lo que desde pequeño estuvo familiarizado con los circuitos y las competencias.

Su interés por las carreras comenzó durante la infancia. En una entrevista publicada por Formula 1 en abril de 2025, el italiano explicó que su padre fue quien le transmitió la pasión por el deporte.

“Mi papá me transmitió la pasión por este deporte. Él solía correr cuando era más joven y después comenzó a dirigir su propio equipo de carreras, así que desde que era muy pequeño pasaba tiempo en los circuitos y fui desarrollando esa pasión”.

Antonelli también recordó que comenzó a familiarizarse con la categoría cuando tenía aproximadamente cinco o seis años, mientras veía las carreras en casa.

Kimi Antonelli conoció el paddock de la Fórmula 1 cuando tenía apenas ocho años. En 2014, su padre, Marco, quien dirigía un equipo que competía en una categoría de soporte, lo ayudó a entrar al Gran Premio de Alemania ocultándolo entre unos neumáticos y cubriéndolo con un paraguas para pasar los controles de seguridad. Años después, el piloto recordó aquella aventura con entusiasmo: “Esa fue una experiencia realmente genial”.

¿Cómo llegó Kimi Antonelli a la Fórmula 1?

El talento del italiano comenzó a llamar la atención durante su etapa en el karting. En 2019 se incorporó al programa de jóvenes pilotos de Mercedes, cuando tenía 12 años.

Ese respaldo fue determinante para su desarrollo. En 2020 conquistó el Campeonato Europeo de Karting de la FIA y la WSK Euro Series. Un año después volvió a ganar el título europeo y comenzó a competir en monoplazas.

En 2022 dio un paso importante al conquistar los campeonatos italiano y alemán de Fórmula 4. Su siguiente temporada también fue exitosa: ganó los títulos de Formula Regional Middle East y Formula Regional European Championship.

La progresión fue tan rápida que Mercedes decidió promoverlo directamente a la Fórmula 2 para 2024, sin pasar por la Fórmula 3. Aunque terminó sexto en el campeonato, consiguió victorias en Silverstone y Budapest que reforzaron la confianza del equipo en sus posibilidades.

En septiembre de 2024, Mercedes confirmó que Antonelli ocuparía el asiento de Lewis Hamilton para la temporada siguiente, junto a George Russell.

En una entrevista con Formula 1, el italiano describió así la noticia de su ascenso: “Es una sensación increíble, obviamente es un sueño hecho realidad. Es algo con lo que he soñado desde que era pequeño”.

También reconoció que su paso por las categorías inferiores había sido acelerado: “No voy a mentir, fue muy rápido. Pasar de FRECA a F2 ya fue un salto enorme”.

Kimi Antonelli le arrebató el récord del campeón más joven de la F1 a Sebastián Vettel. (Foto: EFE)

¿Cómo fue la temporada 2026 de Kimi Antonelli en la F1?

Después de una primera campaña de aprendizaje en 2025, Antonelli afrontó su segunda temporada con Mercedes y mostró una evolución importante en su rendimiento.

El italiano consiguió victorias, sumó podios y se mantuvo en la pelea por el campeonato durante buena parte del calendario. Sus resultados le permitieron consolidarse como uno de los principales referentes de la temporada y ampliar la ventaja sobre sus perseguidores George Russell, Lewis Hamilton y Max Verstappen.

Antonelli llegó al Gran Premio de México con 365 puntos, nueve victorias y 15 podios en la temporada.

Su rendimiento contrastó con las dificultades que había enfrentado durante su año de debut. En una entrevista con BBC Sport publicada en septiembre de 2026, explicó que desde las primeras pruebas con el monoplaza de esa temporada notó una diferencia.

“Fueron apenas unas vueltas en condiciones de lluvia, pero simplemente me sentí mejor en el coche, mucho mejor de lo que me había sentido el año pasado”.

El piloto también reconoció que debió aprender a gestionar sus expectativas y evitar exigir demasiado en determinados momentos. Esa evolución fue parte de una temporada en la que combinó velocidad, regularidad y capacidad para recuperarse de los resultados adversos.

Kimi Antonelli supera el récord de Sebastian Vettel

El campeonato de 2026 colocó a Antonelli en un lugar privilegiado dentro de la historia de la Fórmula 1. Hasta entonces, Sebastian Vettel conservaba el récord del campeón mundial más joven, gracias al título que consiguió con Red Bull en 2010, cuando tenía 23 años y 134 días.

Antonelli, nacido en 2006, conquistó la corona con 20 años, por lo que rebajó considerablemente esa marca.

El resultado también representa un logro importante para Italia, país que no tenía un campeón mundial de pilotos desde Alberto Ascari, quien conquistó sus títulos en 1952 y 1953.