Excelente ambiente laboral en Ferrari: Los memes que nos dejó el GP de México 2026

Los mejores memes del Gran Premio de México 2026 comenzaron incluso antes de que acabara la carrera. (Foto: Cuartoscuro/ Captura de pantalla)

El Gran Premio de México 2026 estuvo lleno de momentos inesperados. Lewis Hamilton y Charles Leclerc protagonizaron un encontronazo en la primera vuelta, mientras que Cadillac cometió un error durante la parada en pits de Sergio ‘Checo’ Pérez que le costó varios segundos al mexicano.

Y eso no fue todo. Fernando Alonso y Lance Stroll abandonaron la carrera, Valtteri Bottas sufrió un accidente que obligó a detener la competencia con bandera roja y, por si faltaba algo, Esteban Ocon dejó de formar parte de Haas antes del inicio del GP.

Con semejante cantidad de acontecimientos, el Gran Premio de México parecía tener más drama del que podía caber en una solo fin de semana carrera. Ante esta situación, los usuarios de redes sociales no tardaron en hacer lo suyo y encontraron en cada incidente material para crear memes.

Los mejores memes del GP de México. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes del GP de México 2026

La pelea entre Hamilton y Leclerc fue uno de los primeros momentos que encendió las redes sociales. Los pilotos de Ferrari protagonizaron un intercambio en pista que terminó con una sanción de cinco segundos para el monegasco. Los usuarios aprovecharon el episodio para compararlos con compañeros de trabajo que no se soportan, aunque deben compartir oficina.

Los mejores memes del GP de México. (Foto: Captura de pantalla)

‘Checo’ Pérez también tuvo su momento entre los memes. El mexicano tuvo una buena largada en el GP de México 2026, en la que consiguió avanzar seis posiciones para colocarse en el lugar 14. El tapatío se mantuvo en esa posición durante varias vueltas, lo que mantuvo vivas las esperanzas y los memes, pero al final una sanción de 5 segundos lo mandó al fondo de la parrilla.

Sin embargo, Cadillac no se salvó de las críticas. Durante la parada en pits de ‘Checo’, el equipo se equivocó con los neumáticos que debía colocarle al mexicano y perdió varios segundos. El error provocó que Pérez cayera hasta el lugar 19 y desató una ola de memes sobre la estrategia de la escudería.

Los mejores memes del GP de México. (Foto: Captura de pantalla)

Esto en especial, porque Sergio Pérez está corriendo su GP número 300, por lo cual muchos esperaban que esta fuera una buena oportunidad para que el tapatío sumara su primer punto en la escudería estadounidense; sin embargo, ‘Checo’ quedó muy atrás.

El accidente de Valtteri Bottas, que provocó una bandera roja y obligó a detener la carrera, también se sumó a los problemas de Cadillac y a los memes de redes sociales, pues los fans del nuevo equipo de la Fórmula 1 optaron por tomar con humor lo que había sucedido.

Entre abandonos, sanciones, contactos y problemas en los pits, los aficionados encontraron material suficiente para describir el Gran Premio de México 2026 como una carrera llena de caos. Estos son algunos de los memes que dejó la jornada en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Quién ganó el GP de México 2026?

Max Verstappen (Red Bull) se llevó la victoria del Gran Premio de México 2026 de Fórmula 1, seguido por Lewis Hamilton (Ferrari), quien terminó segundo. El podio lo completó Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien cruzó la meta en la tercera posición y aseguró matemáticamente el campeonato mundial de pilotos.

El italiano llegó a 355 puntos y se convirtió en el campeón más joven de la historia de la categoría, con 20 años, al superar el récord que pertenecía a Sebastian Vettel. George Russell terminó sexto, mientras que Charles Leclerc y Lando Norris ocuparon el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

¿Cuándo es la preventa de boletos para el GP de México 2027?

La carrera del GP de México apenas terminó y ya tenemos fechas para la preventa para la edición 2027. Estas son las fechas oficiales anunciadas:

9 y 10 de noviembre: Preventa Banamex

9 y 10 de noviembre: Venta anticipada Banorte

11 de noviembre: Venta general

El Gran Premio de México 2027 se lleva a cabo del 29 al 31 de octubre.