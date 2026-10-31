¡Con pastel del Sanborns! Celebran a ‘Checo’ Pérez por sus 300 Grandes Premios (FOTOS)

Sergio ‘Checo’ Pérez recibió un pastel de 30 kilos durante el homenaje por sus 300 Grandes Premios en la Fórmula 1. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

No hay F1esta sin pastel. Sergio ‘Checo’ Pérez recibió un homenaje este sábado en el Gran Premio de México, después de la jornada de clasificación.

El recién renovado piloto de Cadillac llegó despistado al corazón de su carrera: la pista del Estadio GNP, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde ha subido al podio en dos ocasiones.

Ahí lo esperaban alrededor de 900 personas, entre oficiales de pista, mariachis y demás cercanos, como Alejandro Soberón (presidente y director general de CIE), Carlos Slim Domit (presidente del Consejo de América Móvil), Stefano Domenicali (presidente de Formula 1), Federico González, (director del México GP) y Jorge Abed (presidente de FIA OMDAI México).

También aguardaba un pastel de 30 kilos de Sanborns que conmemoraba sus 300 Grandes Premios en la máxima categoría del automovilismo, en los cuales ha sumado seis victorias y 39 podios.

Fue una auténtica misión imposible: sorprender al protagonista del Gran Premio México 2026, el más perseguido en el paddock del Autódromo y quien llega a una cifra histórica: es el séptimo piloto de la F1 que consigue 300 GPs, después de Rubens Barrichello, Jenson Button, Michael Schumacher, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen y Lewis Hamilton.

El piloto de Cadillac partió el pastel en la pista del Foro Sol, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

"Gracias, Checo", fue el mensaje escrito con chantilly en el pastel que conmemoró la trayectoria del mexicano en la máxima categoría. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

Sergio ‘Checo’ Pérez agradeció el homenaje que recibió en el GP de México 2026, donde celebró sus 300 participaciones en la Fórmula 1. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

“Gracias, Checo”, rezaba un mensaje de chantilly, al lado de los logos de Telcel, Infinitum, Claro. Además de su monoplaza de Cadillac, había otro dulce recordatorio: “1 subcampeonato, 2 campeonatos de constructores, 39 podios, 6 triunfos”.

“Realmente les agradezco por venir aquí. Que tengan un gran fin de semana en esto. Y, bueno, a todos los mariscales de pista y médicos que hacen un trabajo increíble... de verdad que muchas, muchas gracias por toda su entrega y su energía; se los agradezco de todo corazón. Un fin de semana increíble y un detalle muy especial. Cuídense mucho y... ¡gracias!”, expresó conmovido el tapatío.

Entre abrazos, felicitaciones, canciones como ‘El Rey’ y la mordida al pastel, ‘Checo’ cerró el segundo día de actividades del Gran Premio de la Ciudad de México, al cual acudieron 147,889 personas, un récord de asistencia.

El pastel también recordó algunos de los logros de Checo Pérez en la F1: seis victorias, 39 podios y dos campeonatos de constructores. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

El pastel también recordó algunos de los logros de Checo Pérez en la F1: seis victorias, 39 podios y dos campeonatos de constructores. (Foto: Nayeli Reyes Castro).

‘Checo’ Pérez regresó a la F1 para irse por la puerta grande

Tras una traumática salida de Red Bull, este año ‘Checo’ hizo una de las maniobras más destacadas de su carrera: regresó a la Fórmula 1 a lo grande, como el piloto consentido de Cadillac, escudería que lo acaba de renovar hasta 2029, y una afición más solida que nunca.

El piloto tapatío se tomó un año sabático para descansar y reflexionar sobre sus siguientes pasos y ha dicho en varias entrevistas que el final está cerca... ahora sí, pero será en sus propios términos, con un proyecto en el que confía y se siente valorado.

Cadillac, escudería estadounidense debutante, no ha sumado puntos y se encuentra en una etapa de desarrollo; Pérez ha destacado en el proceso, incluso estuvo cerca de sumar la primera unidad en el campeonato y ha terminado más carreras que su compañero Valtteri Bottas.

En declaraciones a los medios, el mexicano ha expresado lo único que es este momento en su carrera: “Es un momento muy especial para mí volver a rodar en la pista de casa, aquí en México, delante de mis seguidores y de mi gente”.

Este domingo, el piloto de Jalisco largará desde la posición 20, con el objetivo de volverse competitivo frente a los otras escuderías: “Ojalá podamos hacer una buena salida y luchar con los coches de delante”.