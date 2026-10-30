Prácticas del GP de México 2026 EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver a ‘Checo’ Pérez HOY?

Las tres sesiones de prácticas del Gran Premio de México de la F1 se llevarán entre este viernes 30 y sábado 31 de octubre. (Foto: Shutterstock)

Es momento de encender los motores y desgastar los neumáticos, porque la Fórmula 1 regresa al Autódromo Hermanos Rodríguez con las primeras sesiones de prácticas libres del Gran Premio de México 2026. Sergio ‘Checo’ Pérez vuelve a correr ante su afición, ahora con Cadillac, en un fin de semana especial para su trayectoria, pues alcanzará las 300 carreras en la máxima categoría.

El piloto tapatío no es el único protagonista de la gran fiesta del automovilismo en nuestro país, pues Andrea Kimi Antonelli llega con la posibilidad de conquistar su primer Campeonato Mundial de Fórmula 1.

El italiano de Mercedes encabeza la clasificación de pilotos tras ganar el Gran Premio de Estados Unidos y podría asegurar el título en México, a falta de 4 carreras para concluir la temporada.

La actividad comienza este viernes 30 de octubre con las primeras 2 prácticas libres, en las que las escuderías ajustan sus monoplazas a las condiciones del circuito mexicano. La primera sesión también cuenta con pilotos novatos que sustituyen temporalmente a algunos titulares.

Kimi Antonelli buscará amarrar el campeonato de la F1 en el Autodromo Hermanos Rodríguez. (Foto: EFE)

Prácticas del GP de México 2026 HOY: Horarios y dónde ver EN DIRECTO la F1

Durante las tres sesiones de prácticas del Gran Premio de México, los pilotos aprovecharán para evaluar el comportamiento de los neumáticos, encontrar la configuración adecuada y preparar sus estrategias.

Los horarios de las prácticas, en tiempo del centro de México, son:

Práctica libre 1 (FP1): Viernes 30 de octubre, de 12:30 a 13:30 horas.

Viernes 30 de octubre, de 12:30 a 13:30 horas. Práctica libre 2 (FP2): Viernes 30 de octubre, de 16:00 a 17:00 horas.

Viernes 30 de octubre, de 16:00 a 17:00 horas. Práctica libre 3 (FP3): Sábado 31 de octubre, de 11:30 a 12:30 horas.

En México, los aficionados pueden seguir las sesiones de Fórmula 1 en:

Sky Sports : Disponible en los servicios de televisión de paga Sky e Izzi.

: Disponible en los servicios de televisión de paga Sky e Izzi. F1 TV : Plataforma de streaming de Fórmula 1.

: Plataforma de streaming de Fórmula 1. Canal 5 : Transmisión del Gran Premio de México por televisión abierta.

: Transmisión del Gran Premio de México por televisión abierta. ViX: Cobertura digital del Gran Premio de México.

La primera práctica libre del Gran Premio de México cuenta con 10 pilotos novatos, quienes sustituyen temporalmente a algunos titulares para cumplir con el reglamento de la Fórmula 1.

Las prácticas también permiten observar el desempeño de ‘Checo’ Pérez en su regreso al circuito de la Magdalea Mixhuca y el ritmo de los coches Mercedes frente a sus principales rivales.

¿Cuándo y a qué hora es el Gran Premio de México 2026?

Después de las 3 sesiones de prácticas, los pilotos participarán en la clasificación del sábado 31 de octubre, programada a las 15:00 horas, tiempo del centro de México. Esta sesión determinará el orden de salida para la carrera.

La competencia principal se celebrará el domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde los pilotos deberán completar 71 vueltas, equivalentes a una distancia total de 305.354 kilómetros.

En Gran Premio de México 2026, Sergio 'Checo' Pérez correrá su carrera 300 en la F1. (Foto: EFE)

¿Cómo llegan los pilotos de la F1 al GP de México?

La Fórmula 1 llega a México después del Gran Premio de Estados Unidos, celebrado en Austin, donde Andrea Kimi Antonelli consiguió su novena victoria de la temporada y quedó a un paso de conquistar el Campeonato Mundial de Pilotos.

El italiano suma 365 puntos, por delante de su compañero George Russell, quien tiene 242, y de Lewis Hamilton, piloto de Ferrari, con 241. Ambos todavía conservan posibilidades matemáticas de alcanzar al líder, aunque necesitan un auténtico milagro para arrebatarle el título a Antonelli.

Sergio ‘Checo’ Pérez regresa al Gran Premio de México tras ausentarse de la edición de 2025, luego de su salida de Red Bull. El mexicano debutó en la Fórmula 1 con Sauber en 2011 y posteriormente compitió con McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull, antes de incorporarse a Cadillac para la temporada 2026.

A lo largo de su carrera, el tapatío consiguió 6 victorias, 39 podios y el subcampeonato mundial de 2023. En México, uno de sus resultados más destacados fue el tercer lugar que obtuvo en 2022, cuando todavía estaba bajo la escudería de Red Bull.

En el anterior Gran Premio de México, el piloto británico Lando Norris con McLaren se alzó con la victoria tras superar a Charles Leclerc, de Ferrari, y Max Verstappen, de Red Bull.

Checo’ Pérez acaba de renovar con Cadillac hasta 2029 (Foto: Cuartoscuro.com). (Galo Cañas Rodríguez)

¿Cómo es la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez?

El Autódromo Hermanos Rodríguez tiene una longitud de 4.304 kilómetros y cuenta con 17 curvas. Su trazado combina una recta principal de aproximadamente 1.2 kilómetros, sectores de alta velocidad y una zona de curvas lentas que atraviesa el antiguo Foro Sol, actualmente Estadio GNP Seguros.

Uno de los principales obstáculos del circuito será la altitud de la CDMX, ubicada a más de 2 mil 200 metros sobre el nivel del mar. Esta condición reduce la densidad del aire y afecta la carga aerodinámica de los monoplazas, además de dificultar la refrigeración de motores y frenos.

Las prácticas libres resultan fundamentales para que las escuderías encuentren un equilibrio entre velocidad máxima, estabilidad en las curvas y control de las temperaturas. La recta principal también representa una oportunidad para los adelantamientos, especialmente durante la frenada de la primera curva.

¿Qué necesita Antonelli para ganar el campeonato de la F1?

Andrea Kimi Antonelli podría salir del Gran Premio de México como campeón mundial de Fórmula 1, incluso si no consigue la victoria. El italiano llega con una ventaja de 123 puntos sobre George Russell y 124 sobre Lewis Hamilton, cuando todavía quedan 5 carreras en el calendario, incluida la de México.

Al piloto de Mercedes le basta terminar en el noveno lugar o mejor para asegurar matemáticamente el campeonato, sin depender de los resultados de sus perseguidores. Si concluye décimo, también podrá coronarse siempre que Russell no gane la carrera. En caso de no sumar puntos, necesitará que ni Russell ni Hamilton consigan la victoria.

Si asegura el campeonato en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Antonelli se convertirá en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1, con 20 años, y superará el récord que Sebastian Vettel estableció en 2010. Además, terminaría con una espera de 73 años sin un piloto italiano campeón, desde el título de Alberto Ascari en 1953.