Clara Brugada regala boletos para el GP de México 2026: ¿Cuándo y dónde participar?

Los aficionados a la Fórmula 1 tendrán una oportunidad para buscar entradas gratuitas para el Gran Premio de México 2026. Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, anunció una sorpresa para quienes siguen el automovilismo y adelantó que regalará boletos.

El anuncio llega durante la semana en que el Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá una nueva edición de la máxima categoría del automovilismo, con Sergio ‘Checo’ Pérez de regreso ante la afición mexicana como piloto de Cadillac.

Sergio 'Checo' Perez vuelve al Autódromo Hermanos Rodríguez, pero esta vez como piloto de Cadillac. (Foto: Cadillac F1 Team) (Cadillac Formula 1 Team/Cadillac Formula 1 Team)

¿Cuándo y dónde participar para ganar boletos de la F1 2026?

Las personas interesadas en conseguir entradas gratuitas para el Gran Premio de México 2026 podrán conocer los detalles de la dinámica durante la transmisión en vivo de Clara Brugada.

De acuerdo con el anuncio difundido en sus redes sociales, la transmisión se realizará este lunes 26 de octubre a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) a través de Facebook Live. Durante el encuentro virtual se darán a conocer las condiciones para participar en la entrega de boletos.

Por ahora, no se han especificado públicamente la cantidad de entradas que se regalarán, los requisitos para participar ni el procedimiento para elegir a las personas ganadoras. Estos detalles se darán a conocer durante la transmisión anunciada por la mandataria.

Los aficionados pueden mantenerse atentos a la cuenta oficial de Clara Brugada en Facebook para consultar la información y conocer las indicaciones de la dinámica.

Anteriormente, el Gobierno de la Ciudad de México ha organizado concursos en redes sociales para distribuir entradas entre los aficionados. Sin embargo, las reglas de convocatorias previas no garantizan que el procedimiento de 2026 sea el mismo.

Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad, anunció una transmisión donde va a revelar cómo ganar boletos para la F1. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

Clara Brugada compartió horario y lugar de transmisión para revelar más detalles acerca de cómo ganar boletos para el GP de México 2026. (Foto: Captura)

¿Cuándo es el Gran Premio de México 2026?

El GP de México 2026 se celebrará del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El programa contempla tres días de actividades, que incluyen las prácticas libres, la clasificación y la carrera principal del domingo.

¿Cómo llega Checo Pérez al GP de México 2026?

Sergio ‘Checo’ Pérez llegará al Gran Premio de México como piloto de Cadillac, escudería con la que regresó a la parrilla de la Fórmula 1 en la temporada 2026, después de un año fuera de la categoría.

El mexicano corre en casa luego de competir en el Gran Premio de Estados Unidos, celebrado el domingo 25 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. En esa prueba terminó en la posición 19, por lo que todavía no ha sumado puntos en el campeonato de pilotos de esta temporada.

Pérez ocupa el puesto 23, con cero unidades. Su participación en México representa una nueva oportunidad para competir ante sus seguidores y continuar el desarrollo de Cadillac en su primera campaña en la categoría.

¿Cómo va el campeonato de pilotos de la F1 2026?

Andrea Kimi Antonelli lidera el campeonato de pilotos con 365 puntos. El integrante de Mercedes ganó en Austin y amplió su ventaja sobre su compañero George Russell, quien suma 242 unidades.

Lewis Hamilton ocupa el tercer puesto con Ferrari, mientras que Max Verstappen y Charles Leclerc se mantienen en la pelea por las primeras posiciones.

Así marcha la clasificación de pilotos antes del Gran Premio de México: