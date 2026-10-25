GP de Estados Unidos 2026 de F1: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO HOY la posible coronación de Kimi Antonelli?

Kimi Antonelli buscará convertirse en el piloto más joven en consquitar el Campeonato Mundial de la F1 en el Gran Premio de Estados Unidos. (Foto: EFE, ChatGPT)

¡La Fórmula 1 podría tener un nuevo campeón antes de llegar a México! Kimi Antonelli parte desde la pole position del Gran Premio de Estados Unidos 2026, con la oportunidad de conquistar su primer Campeonato Mundial de Pilotos en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

Sin embargo, el italiano de Mercedes tiene un desafío desde la primera curva. Max Verstappen, quien llega después de conseguir dos victorias consecutivas, le pisa los talones desde la segunda posición de salida, mientras que los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, también buscan aprovechar cualquier oportunidad en la pista para impedir la coronación de Antonelli.

La carrera representa la última parada de la Fórmula 1 antes del Gran Premio de México, programado para el 1 de noviembre en el Autodromo Hermanos Rodríguez. Antonelli llega como líder del campeonato con 340 puntos y una ventaja de 102 unidades sobre su compañero de equipo, George Russell.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el GP de Estados Unidos 2026?

El Gran Premio de Estados Unidos corresponde a la fecha 18 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 y se celebra en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

Con las 3 sesiones de prácticas libres y la clasificación del sábado concluidas, los pilotos se preparan para completar las 56 vueltas de la carrera principal. Estos son los detalles para seguir la competencia desde México:

Fecha: Domingo 25 de octubre.

Domingo 25 de octubre. Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México.

14:00 horas, tiempo del centro de México. Sede: Circuito de las Américas, Austin, Texas.

Circuito de las Américas, Austin, Texas. Transmisión: F1 TV, Sky e Izzi.

Sky e Izzi. Distancia de carrera: 308.405 kilómetros

Antonelli sería el tercer piloto italiano en conseguir el campeonato de la F1. (Foto: EFE)

¿Cómo quedó la clasificación del GP de Estados Unidos 2026?

Kimi Antonelli consiguió su séptima pole position de la temporada tras registrar una vuelta de 1 minuto, 34 segundos y 35 milésimas durante la Q3, con la que superó por 179 milésimas a Max Verstappen. Con este resultado, el italiano de Mercedes parte desde el primer lugar en la carrera del domingo.

El neerlandés de Red Bull consiguió el segundo mejor tiempo de la clasificación, con 1 minuto, 34 segundos y 214 milésimas, mientras que Isack Hadjar terminó tercero con 1 minuto, 34 segundos y 250 milésimas. Charles Leclerc y Lewis Hamilton completaron los primeros 5 puestos y mantienen a Ferrari entre los principales aspirantes al podio.

Mientras que, para desgracia de los fans mexicanos de la F1, Sergio ‘Checo’ Pérez quedó eliminado en la Q1 y terminó en el lugar 21, por delante de su compañero de Cadillac, Valtteri Bottas.

Sin embargo, las penalizaciones de Arvid Lindblad, Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto modificaron la parrilla de salida, lo que permitió que ‘Checo’ Pérez avanzara hasta el lugar 19.

Sergio Pérez El mexicano Sergio Pérez de Cadillac saldrá desde el lugar 19 del GP de Estados Unidos de la F1 (Foto: EFE)

Así queda la parrilla de salida del GP de Estados Unidos 2026

Kimi Antonelli — Mercedes Max Verstappen — Red Bull Isack Hadjar — Red Bull Charles Leclerc — Ferrari Lewis Hamilton — Ferrari George Russell — Mercedes Oscar Piastri — McLaren Lando Norris — McLaren Liam Lawson — Racing Bulls Pierre Gasly — Alpine Nico Hülkenberg — Audi Fernando Alonso — Aston Martin Oliver Bearman — Haas Arvid Lindblad — Racing Bulls Esteban Ocon — Haas Lance Stroll — Aston Martin Carlos Sainz — Williams Alexander Albon — Williams Sergio ‘Checo’ Pérez — Cadillac Valtteri Bottas — Cadillac Franco Colapinto — Alpine Gabriel Bortoleto — Audi

¿Qué necesita Kimi Antonelli para coronarse campeón de Fórmula 1?

El Gran Premio de Estados Unidos representa la primera oportunidad matemática de Kimi Antonelli para conquistar el Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1.

El italiano de 20 años llega a Austin con 340 puntos y una ventaja de 102 unidades sobre su compañero George Russell, quien ocupa el segundo lugar con 238. Lewis Hamilton de Ferrari aparece en la tercera posición con 229 puntos.

Sin embargo, Antonelli no depende únicamente de conseguir la victoria. Para asegurar el título en Austin, también necesita que sus principales perseguidores terminen fuera de determinadas posiciones:

Kimi Antonelli: ganar el Gran Premio de Estados Unidos.

ganar el Gran Premio de Estados Unidos. George Russell: terminar en noveno lugar o una posición inferior.

terminar en noveno lugar o una posición inferior. Lewis Hamilton: finalizar en quinto lugar o una posición inferior.

Si consigue el campeonato, Antonelli se convierte en el piloto más joven de la historia en conquistar el título mundial de Fórmula 1, una marca que actualmente pertenece a Sebastian Vettel, quien se coronó en 2010 a los 23 años.

El italiano también tiene la oportunidad de ser el tercer representante de su país en conquistar el Campeonato Mundial de la F1, después de Giuseppe Farina y Alberto Ascari.

En caso de que los resultados no le permitan asegurar el título en Austin, Antonelli conserva la posibilidad de coronarse durante el Gran Premio de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Cómo es el Circuito de las Américas en Austin del GP de EU de la F1?

La primera curva del Circuito de las Américas (COTA) podría ser uno de los puntos decisivos del Gran Premio de Estados Unidos. Después de una subida de aproximadamente 41 metros, los pilotos llegan a una zona de frenado donde la amplitud de la pista permite buscar distintas trayectorias para ganar posiciones.

El trazado también cuenta con una extensa recta que desemboca en la curva 12, otro de los sectores donde se presentan oportunidades de adelantamiento. Además, las curvas rápidas de la 3 a la 6, inspiradas en Silverstone, exigen precisión y control de los monoplazas.

El circuito tiene una longitud de 5.513 kilómetros y 20 curvas, por lo que los pilotos deben completar 56 vueltas para cubrir los 308.405 kilómetros de la carrera. La pista, diseñada por el arquitecto alemán Hermann Tilke, forma parte del calendario de Fórmula 1 desde 2012.

¿Cómo marcha el Campeonato Mundial de Pilotos de F1 2026?

Kimi Antonelli llega al Gran Premio de Estados Unidos como líder del Campeonato Mundial de Pilotos, con una ventaja de 102 puntos sobre George Russell.

Mercedes ocupa los primeros 2 lugares de la clasificación individual, mientras que Lewis Hamilton y Charles Leclerc mantienen a Ferrari entre los principales protagonistas del campeonato.

Max Verstappen, quien llega después de conseguir victorias consecutivas en Malasia y Singapur, aparece en la cuarta posición con 221 puntos. El neerlandés tiene la oportunidad de sumar un nuevo triunfo desde la primera fila de salida en Austin.

Tabla de posiciones del Campeonato Mundial de Pilotos 2026:

En el Campeonato Mundial de Constructores de la F1, Mercedes también lidera con 578 puntos, seguido por Ferrari, que suma 444 puntos.