F1 EN VIVO Qualy del GP de Estados Unidos 2026: ¿Dónde y a qué hora ver la clasificación en Austin HOY?

La clasificación del GP de Estados Unidos se disputa este sábado 24 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. (Foto: EFE/ Xinhua)

El final de la temporada 2026 de Fórmula 1 está cada vez más cerca y el Gran Premio de Estados Unidos es la última parada antes de la cita en México. Este sábado, los pilotos llegan al Circuito de las Américas para disputar una de las clasificaciones más importantes del año, con el campeonato en juego.

Andrea Kimi Antonelli llega como líder del Mundial de Pilotos con 340 puntos, una ventaja de 102 unidades sobre George Russell, su compañero en Mercedes, quien suma 238. El italiano tiene este fin de semana su primera oportunidad matemática de convertirse en campeón de la Fórmula 1, a sus 20 años.

Para mantener vivas sus aspiraciones, Antonelli buscará la pole position, aunque Ferrari también llega con argumentos para pelear por los primeros puestos. Charles Leclerc marcó el ritmo durante las dos primeras prácticas libres, por lo que el piloto de Mercedes tendrá competencia en una clasificación que puede ser clave para sus aspiraciones al título.

Andrea Kimi Antonelli se puede convertir en campeón este fin de semana. (Foto: AP Foto/Bernat Armangue).

Clasificación del GP de Estados Unidos HOY: ¿A qué hora ver la qualy de F1?

Los aficionados mexicanos pueden dejar atrás los horarios de madrugada para seguir la actividad de la Fórmula 1. Debido a que el Gran Premio de Austin se disputa en territorio estadounidense, la clasificación de este sábado se celebrará por la tarde, tiempo del centro de México.

Fecha: sábado 24 de octubre de 2026.

sábado 24 de octubre de 2026. Hora: 15:00 horas, tiempo del centro de México.

La sesión se disputará en el Circuito de las Américas, trazado que forma parte del calendario de la categoría desde 2012. En esta pista, Sergio ‘Checo’ Pérez consiguió el tercer lugar en 2021, uno de los resultados destacados del mexicano en el Gran Premio de Estados Unidos.

Ahora, el piloto compite con Cadillac y trabaja en el desarrollo del monoplaza, con la mirada puesta en fortalecer el proyecto de cara a la temporada 2027.

¿Dónde ver la qualy del GP de Estados Unidos 2026? Transmisión y canales

Los aficionados al automovilismo en México cuentan con diferentes alternativas para seguir la clasificación de la Fórmula 1 y conocer cómo se acomodará la parrilla. La transmisión estará disponible a través de plataformas de streaming y televisión de paga.

F1 TV

Sky

Izzi

Además de la transmisión, en El Financiero Deportes tendremos las actualizaciones al momento sobre lo que ocurra durante la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos, con los resultados de los pilotos y los detalles de la sesión importante para la definición del campeonato.

Sergio 'Checo' Pérez continúa trabajando en el desarrollo del monoplaza de Cadillac de miras al 2027. (Foto: Cadillac F1 Team) (Cadillac Formula 1 Team/Cadillac Formula 1 Team)

¿Cómo es el Circuito de las Américas?

El Circuito de las Américas, conocido como COTA por sus siglas en inglés, se encuentra en Austin, Texas, y recibió por primera vez a la Fórmula 1 en 2012. El trazado tiene una longitud de 5.513 kilómetros y cuenta con 20 curvas, una combinación que exige precisión al volante y un buen equilibrio del monoplaza para afrontar tanto los sectores rápidos como las zonas de frenado.

Una de sus características más reconocibles es la subida que conduce a la primera curva. El desnivel, de aproximadamente 41 metros, desemboca en una curva ancha que permite a los pilotos elegir distintas trayectorias para intentar adelantar. Esta configuración convierte el inicio de la vuelta en un punto de especial interés, tanto para la clasificación como para la carrera, cuando los competidores buscan ganar posiciones.

El trazado también destaca por las curvas rápidas de la 3 a la 6, cuya secuencia recuerda a sectores de Silverstone y Suzuka. Más adelante, la larga recta que conduce a la curva 12 ofrece otra oportunidad para atacar, antes de una frenada pronunciada. La carrera del domingo comprenderá 56 vueltas, equivalentes a una distancia de 308.432 kilómetros.

¿Cuándo es el Gran Premio de Estados Unidos 2026?

La carrera principal del Gran Premio de Estados Unidos se celebra este domingo 25 de octubre y al igual que la qualy, esta se podrá ver durante la tarde.

Fecha: domingo 25 de octubre de 2026.

domingo 25 de octubre de 2026. Hora: 14:00 horas, tiempo del centro de México.

14:00 horas, tiempo del centro de México. Dónde ver: F1 TV, Sky e Izzi.

Antonelli llega a Austin con una oportunidad matemática para convertirse en campeón. Con 340 puntos, supera por 102 a Russell y por 111 a Lewis Hamilton, de Ferrari, quien suma 229 unidades. Para asegurar el campeonato este domingo, el italiano necesita ganar la carrera, mientras que Russell debe terminar noveno o en una posición inferior y Hamilton no puede superar el quinto puesto. Si se cumplen las tres condiciones, Antonelli alcanzará los 365 puntos y asegurará el título.

El resultado también podría tener repercusiones históricas para la categoría. Si conquista el campeonato, Antonelli se convertiría en el piloto más joven en conseguirlo, superando el récord de Sebastian Vettel, quien obtuvo su primer título en 2010 a los 23 años.

Si Antonelli no consigue los resultados necesarios en Estados Unidos, todavía tendrá otra oportunidad para proclamarse campeón en el Gran Premio de México, programado para el domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.