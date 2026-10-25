La historia detrás de ‘Carrie’: ¿En quiénes se inspiró Stephen King?

Esta fue la inspiración de Stephen King para desarrollar la historia de 'Carrie'. (Foto: HBO Press/Cinemex/ChatGPT)

Una adolescente acosada, una madre dominada por el fanatismo religioso y un poder sobrenatural. La historia de Carrie se transformó en uno de los relatos más reconocidos de Stephen King, pero detrás de su protagonista existe una combinación de recuerdos personales, situaciones de acoso escolar y una idea que el autor construyó a partir de dos experiencias distintas.

Publicada en 1974, Carrie fue la primera novela de Stephen King y marcó el comienzo de una carrera que lo convertiría en uno de los escritores más conocidos de la literatura de terror.

Stephen King es el autor de 'Carrie', primera novela que publicó el escritos. (Foto: AP)

¿En quiénes se inspiró Stephen King para crear a Carrie White?

La protagonista de Carrie nació de la combinación de dos jóvenes a quienes Stephen King conoció antes de convertirse en escritor. En su relato autobiográfico Sobre la escritura: Memorias del oficio, el autor las identificó con los nombres de Tina White y Sandra Irving.

King explicó que Tina fue su compañera en la escuela primaria. La describió de la siguiente manera: “Iba conmigo a la escuela primaria Durham. En cada clase hay un niño que siempre se queda sin silla, el que termina con el cartel de ‘PATEA FUERTE’ y siempre está al final de la jerarquía. Así era Tina. No porque fuera tonta (no lo era), sino porque iba al colegio con la misma ropa todos los días”.

La segunda influencia fue Sandra Irving, una joven que vivía cerca de la casa del pueblo donde Stephen King creció. El autor recordó una visita a su hogar para ayudar a mover algunos muebles y la impresión que le produjo un crucifijo de grandes dimensiones colocado sobre el sofá de la sala.

Aquel recuerdo se relacionó con la imagen de una familia marcada por una religiosidad extrema, un elemento que después tendría un papel central en la novela a través de Margaret White, la madre de Carrie. Cabe destacar que según el escritor, ambas ya habían fallecido cuando hizo la novela.

La última adaptación de 'Carrie' es una serie creada por Amazon Prime Video. (Foto: Cortesía Prime Video)

¿Cómo surgió la idea de escribir ‘Carrie’?

La creación de la novela de Stephen King surgió a partir de un recuerdo de su juventud. Durante una etapa de sus estudios, el escritor trabajó en una escuela donde tuvo que limpiar las paredes de las duchas del vestidor femenino.

King recordó que aquellas instalaciones eran diferentes de las del vestidor de los hombres, pues no tenían cortinas que garantizaran privacidad. Tiempo después, mientras trabajaba en una lavandería, aquella imagen regresó a su memoria y se convirtió en el punto de partida de una escena de acoso.

“Empecé a ver la escena inicial de una historia: chicas duchándose en un vestuario donde no había ni anillos, ni cortinas de plástico rosa, ni privacidad. Y a una de ellas le empieza a venir la regla. Solo que no sabe qué es, y las otras chicas, asqueadas, horrorizadas, divertidas, empiezan a lanzarle compresas. La chica empieza a gritar”, redactó.

A esa idea se sumó una lectura que Stephen King había hecho años antes en la revista LIFE. El artículo planteaba la posibilidad de que algunos fenómenos atribuidos a los poltergeists estuvieran relacionados con la telequinesis, es decir, la supuesta capacidad de mover objetos mediante la mente.

El escritor encontró una conexión entre ambos conceptos: la crueldad adolescente y la posibilidad de que una joven tuviera poderes extraordinarios: Así nació Carrie White.

La historia de 'Carrie' fue adaptada en diferentes ocasiones en producciones cinematográficas. (Foto: Cinemex)

¿Cuáles son las adaptaciones de ‘Carrie’?

El éxito de la novela llevó la historia del creador de It a otros formatos. La protagonista pasó de las páginas a la pantalla, con versiones que reinterpretaron su historia.

Estas son algunas de las principales adaptaciones de Carrie: