‘Contra el huracán’: La historia real de los marineros que sobrevivieron a ‘Otis’

Marlon Valdez y Jonathan ‘Chino’ tuvieron que naufragar en el puerto luego de que 'Otis' pasara de tormenta a huracán de categoría 5 en menos de 12 horas. (Foto: Netflix)

La fuerza del huracán Otis, que devastó Acapulco en octubre de 2023, también llegó a la pantalla de Netflix con el estreno de Contra el huracán, una película que recupera la historia de dos jóvenes marineros que lucharon por sobrevivir a una de las tormentas más destructivas que golpearon las costas de México.

Detrás de la producción dirigida por Jorge Michel Grau se encuentra la historia real de Marlon Alfonso Valdez y Jonathan ‘Chino’, dos amigos que trabajaban a bordo de diferentes yates cuando el huracán alcanzó la categoría 5 durante la madrugada del 25 de octubre de 2023.

Ambos sobrevivieron al naufragio de sus embarcaciones, pero enfrentaron situaciones que pusieron en peligro sus vidas. Sus testimonios, recuperados por El País, inspiraron la película protagonizada por Benny Emmanuel y Kristyan Ferrer, que se estrenó el 23 de octubre de 2026.

¿Por qué Marlon Valdez y Jonathan permanecieron durante el huracán Otis?

Marlon Alfonso Valdez tenía 24 años cuando el huracán Otis llegó a las costas de Guerrero. Trabajaba como marinero en Acapulco y aquella noche se encontraba a bordo del yate El Atrevidos, acompañado de Yahir, otro trabajador de 19 años.

Su amigo Jonathan ‘Chino’ también trabajaba como marinero, pero se encontraba en otra embarcación llamada La Roca, junto con dos compañeros.

Ambos permanecieron en los barcos debido a una práctica conocida como velar, que consistía en cuidar las embarcaciones durante las tormentas para evitar daños o pérdidas. Sin embargo, las condiciones meteorológicas cambiaron de manera extraordinaria.

En menos de 12 horas, Otis pasó de tormenta tropical a huracán de categoría 5, con vientos sostenidos cercanos a los 270 kilómetros por hora. La fuerza del fenómeno sorprendió a los trabajadores que permanecían en la bahía de Acapulco.

Conforme avanzó la noche, las fuertes ráfagas de viento comenzaron a romper las cuerdas que mantenían sujetas las embarcaciones. Esto provocó que varios yates quedaran a la deriva, arrastrados por las olas, hasta chocar unos contra otros.

Alrededor de las 23:45 horas, La Roca, donde se encontraba Jonathan, perdió sus amarres y fue arrastrada por las olas hasta chocar contra El Atrevidos. El impacto dañó la proa y rompió los amarres del barco de Marlon, que también quedó a merced de la tormenta.

'Contra el huracán' está inspirada en la historia de cómo dos marineros sobrevivieron a la furia del huracán 'Otris' (Foto: Netflix)

¿Cómo sobrevivieron Marlon y Jonathan al naufragio durante el huracán Otis?

Después del choque, la situación a bordo de El Atrevidos empeoró. Marlon comprendió que no podría salvar la embarcación y llamó a su propietario para advertirle lo que ocurría. También consiguió comunicarse con su madre, a quien aseguró que estaría bien, pese a que el yate comenzaba a hundirse.

Ante el riesgo de morir, Marlon y Yahir intentaron rezar antes de abandonar el barco. Sin embargo, decidieron permanecer a bordo hasta el último momento, pues temían que, si saltaban demasiado pronto al agua, la fuerza del hundimiento los arrastrara al fondo del mar.

Cuando finalmente saltaron al agua, tuvieron que enfrentar la oscuridad, las fuertes corrientes y el oleaje. Yahir sufrió una profunda herida en un brazo, por lo que Marlon lo ayudó a mantenerse a flote durante aproximadamente 40 minutos, hasta que ambos consiguieron alcanzar un velero.

Mientras tanto, Jonathan enfrentaba una situación similar a bordo de La Roca, que había quedado a la deriva. La embarcación chocó contra otros barcos y, en medio de la tormenta, el marinero perdió de vista a sus dos compañeros.

Una ola lo lanzó violentamente contra el parabrisas del yate, lo que le provocó heridas en las manos, los pies y las piernas. A pesar de las lesiones, Jonathan consiguió sobrevivir al naufragio, aunque desconocía qué había ocurrido con Marlon.

Después del paso de Otis, Marlon comenzó a buscar a Jonathan entre los restos de las embarcaciones destruidas. La incertidumbre lo llevó a reconocer los primeros 7 cuerpos recuperados, entre los cuales había marineros que conocía, pero ninguno era su amigo.

Finalmente, Marlon descubrió que Jonathan también sobrevivió. Tiempo después, ambos pudieron reencontrarse y reconstruir sus experiencias durante aquella madrugada.

¿Cómo se realizó la película ‘Contra el huracán’ y dónde verla?

La historia de Marlon Valdez y Jonathan ‘Chino’ inspiró al director mexicano Jorge Michel Grau, quien decidió llevar sus experiencias al cine con Contra el huracán, una producción que combina el drama familiar con la supervivencia ante un desastre natural.

El cineasta reconocido por películas como Somos lo que hay y 7:19 también participó en la dirección de las series Cada minuto cuenta, sobre el terremoto de 1985, y El juicio, un drama protagonizado por Eugenio Derbez y Pedro Alonso.

Aunque está basada en acontecimientos reales, la película introduce algunas diferencias. Mientras Marlon y Jonathan eran mejores amigos y trabajaban en embarcaciones distintas, los protagonistas de la ficción son Wirpul y Candi, dos medios hermanos que quedan atrapados en un yate durante el paso del huracán Otis.

Los sobrevivientes colaboraron con el equipo de producción como asesores, compartieron sus experiencias con los actores y ayudaron a recrear las comunicaciones por radio que se utilizaban durante la tormenta. Además, ambos realizaron una breve aparición en la película.

Para representar la fuerza del huracán, la producción construyó un estanque de 200 metros cuadrados en los Estudios Churubusco, donde utilizó embarcaciones de varias toneladas, ventiladores de gran potencia y efectos visuales para recrear las olas y los fuertes vientos.

La película está protagonizada por Benny Emmanuel y Kristyan Ferrer, quienes interpretan a Wirpul y Candi, respectivamente. El reparto también incluye a Mónica del Carmen, Mónica Jiménez, Andrew Leland Rogers, Gonzalo Vega Jr., Teté Espinoza y Roberto Cázares.

Contra el huracán se estrenó el 23 de octubre de 2026 y está disponible exclusivamente en Netflix.