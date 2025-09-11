Los Estudios Churubusco invertirán 306 mdp para modernización

Los Estudios Churubusco, que en 2025 celebran 80 años de actividad, han sido la sede de innumerables producciones nacionales e internacionales. [Fotografía. Estudios Churubusco/red social X]

Los Estudios Churubusco, recinto icónico de la industria cinematográfica mexicana con ocho décadas de historia, entrará en una etapa de renovación con una inversión total de 306 millones de pesos destinada a la modernización integral de los foros y las instalaciones, lo que le permitirá albergar producciones audiovisuales de clase mundial.

“El proyecto contempla la renovación de foros, la mejora de áreas técnicas y de servicio, así como la implementación de un plan de sustentabilidad que busca convertir a este recinto en el primer complejo fílmico de México con operación neutra en carbono”, afirmó Cristián Calónico Lucio, director general de los Estudios Churubusco.

Durante el foro México Audiovisual 2025 Mexav, el directivo explicó que la inyección de los recursos se dividirá entre los propios Estudios Churubusco, que destinarán 268 millones de pesos, y Netflix, que participará con 2 millones de dólares —aproximadamente 38 millones de pesos al tipo de cambio actual—, en una alianza que marca un precedente en la colaboración entre la iniciativa privada y un espacio cultural público.

“Las obras de renovación de los Estudios se realizarán en distintas etapas, primero vamos a empezar con los proyectos de infraestructura que nos permitan recuperar el agua de lluvias y el tratamiento de aguas residuales. Queremos que al final de este sexenio, estos sean unos estudios totalmente sustentables”, dijo el directivo.

Después, continuarán con la renovación de los foros, donde cambiarán la tecnología de los equipos.

Además, buscarán integrar la última tecnología a las dos salas donde se hace el trabajo de post producción de imagen.

¿Cuánto tiempo durará la remodelación de los Estudios Churubuscos?

En este sentido, Cristián Calónico explicó que se tiene previsto que el proceso de remodelación se extienda por los próximos cuatro años, con el objetivo de no interrumpir la operación actual de los foros.

Los Estudios Churubusco, que en 2025 celebran 80 años de actividad, han sido la sede de innumerables producciones nacionales e internacionales, desde clásicos del cine de oro mexicano hasta superproducciones de Hollywood.

Con esta inversión, las autoridades buscan preservar su relevancia histórica, y también proyectarla al futuro como un nodo estratégico para la industria audiovisual de Latam.

“Aspiramos a convertirnos en un referente regional de producción sustentable”, concluyó el director. general de los Estudios Churubusco.