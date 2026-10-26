Converse celebra el Día de Muertos 2026 con una colección inspirada en las tradiciones mexicanas

En México, el Día de Muertos representa mucho más que una celebración. Es una expresión cultural que conecta generaciones, preserva historias familiares y mantiene vivas las tradiciones que forman parte de la identidad nacional. Esta riqueza simbólica también ha encontrado nuevas formas de expresión en la moda, donde las marcas reinterpretan elementos culturales a través del diseño y la creatividad.

Bajo esta perspectiva, Converse presenta su colección Día de Muertos 2026, “Vivamos nuestras tradiciones”, una propuesta que recupera símbolos de esta festividad y los transforma en elementos de diseño, acompañados de una narrativa audiovisual desarrollada en Xico, Veracruz.

Cortesía cliente.

La iniciativa busca explorar la relación entre memoria, identidad y pertenencia, con una mirada que privilegia la celebración de la vida y el legado de quienes permanecen presentes a través de sus enseñanzas, costumbres y recuerdos.

Para construir esta historia, la marca eligió a PJAMA, agrupación integrada por Diego, Ernie, Isaac y Rodrigo, quienes protagonizan un recorrido por las calles y paisajes de Xico, uno de los destinos veracruzanos reconocidos por su riqueza cultural y sus tradiciones.

La música ocupa un lugar central en esta propuesta. La canción “CONMIGO”, compuesta por Diego, incorpora sonidos contemporáneos y elementos tradicionales de Veracruz, como la jarana que el propio músico interpreta durante el video.

Inspirada en la memoria de su hermano, fallecido hace once años, la composición transforma una experiencia personal en una expresión musical que aborda el recuerdo desde el afecto, la nostalgia y la celebración.

Xico, un escenario donde las tradiciones cobran vida

Más allá de funcionar como locación, Xico se convierte en uno de los protagonistas de la campaña. Espacios como la Cascada de Texolo, el Cañón de Pextlan, el Panteón Municipal, el Callejón del Caracol y la Plaza de los Portales forman parte de una narrativa que reconoce la importancia de las comunidades en la preservación de sus costumbres.

A través de estos escenarios, Converse vincula su propuesta creativa con historias cotidianas, oficios y expresiones culturales que mantienen vigente el significado del Día de Muertos.

Cortesía cliente.

Esta conexión también se refleja en los diseños de la colección, que retoman dos símbolos representativos de la tradición mexicana: el xoloitzcuintle, asociado con el acompañamiento de las almas hacia el Mictlán, y la flor de cempasúchil, cuyos pétalos simbolizan el camino de regreso.

El diseño como expresión de identidad

La colección está integrada por dos versiones de los clásicos Chuck 70, intervenidos con elementos gráficos inspirados en la iconografía del Día de Muertos.

El primer modelo incorpora una calavera en la parte trasera, motivos florales, referencias al papel picado y un juego adicional de agujetas decoradas. La segunda versión combina la figura del xoloitzcuintle con una calavera acompañada de flores de cempasúchil.

Cortesía cliente.

Entre los detalles destacan las suelas traslúcidas con pétalos de cempasúchil, así como parches, placas y logotipos reinterpretados mediante elementos tradicionales. Además, ambos diseños incluyen un espacio en el interior de una lengüeta para escribir un nombre familiar, incorporando un componente personal a cada par.

Con “Vivamos nuestras tradiciones”, Converse apuesta por una propuesta que vincula el diseño contemporáneo con el patrimonio cultural mexicano y demuestra cómo la moda puede convertirse en un vehículo para contar historias.

La colección Día de Muertos 2026 plantea así una interpretación de esta festividad en la que recordar también significa celebrar, compartir y mantener vivas las tradiciones que construyen nuestra identidad.