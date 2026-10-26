Calendario de pagos de Pensión del Bienestar: ¿Cuándo inician depósitos del bimestre noviembre-diciembre?

Este es el último bimestre de pagos de la Pensión del Bienestar. Se espera que a finales del año o a inicios de 2027, se anuncie un nuevo incremento.

El Gobierno de México empezará la distribución del último pago de 2026 de la Pensión para las personas adultas mayores el próximo martes 3 de noviembre, adelantó Leticia Ramírez, secretaría del Bienestar.

El calendario, presentado en Palacio Nacional, también aplica para la Pensión Mujeres Bienestar, un programa creado por la presidenta Claudia Sheinbaum en este sexenio y que se entrega a mexicanas de entre 60 a 64 años.

Leticia Ramírez enfatizó que este es el calendario “real” de pagos, esto después de que la Secretaría del Bienestar ha denunciado en semanas recientes publicaciones falsas sobre los programas sociales del Gobierno.

Pensiones del Bienestar Por ley, el Gobierno de México debe aumentar cada año el dinero que se da para los programas sociales. (El Financiero / Cuartoscuro)

Dime tu apellido y te diré cuándo te depositan la Pensión del Bienestar en noviembre

Los beneficiarios cuyo apellido paterno inicia con A serán los primeros en recibir el depósito de 6 mil 400 pesos. La dispersión de los recursos terminará el próximo viernes 27 de noviembre.

Los días de depósito de las Pensiones del Bienestar quedan de la siguiente manera:

El depósito de la Pensión del Bienestar solo se suspenderá el próximo lunes 16 de noviembre por el feriado del Aniversario de la Revolución Mexicana.

Programas del Bienestar: ¿De cuánto son los pagos?

La pensión que da más dinero es la que se entrega a las personas adultas mayores de 65 años en adelante, con un depósito de 6 mil 400 pesos.

Los pagos de los Programas del Bienestar del Gobierno son los siguientes:

Pensión Mujeres Bienestar : 3 mil 100 pesos cada dos meses.

: 3 mil 100 pesos cada dos meses. Pensión para personas con discapacidad : 3 mil 300 pesos bimestrales.

: 3 mil 300 pesos bimestrales. Apoyo para madres trabajadoras : 1 mil 650 pesos por hijo o hija cada dos meses.

: 1 mil 650 pesos por hijo o hija cada dos meses. Sembrando Vida: 6 mil 400 pesos por su jornal mensual. El pago se depositará a todos los beneficiarios el miércoles 11 de noviembre.

“No es necesario que ustedes retiren su dinero el día en que se realiza el depósito porque los recursos están disponible siempre en su Tarjeta del Bienestar y los pueden utilizar el día que los necesiten”, subrayó Leticia Ramírez.

¿Cómo puedes ubicar tu Banco del Bienestar más cercano?

Recuerda que si bien puedes sacar el dinero de tu pensión en cualquier cajero, si lo haces en aquellos que no sean del Banco del Bienestar se te cobrará una comisión cada vez que hagas un retiro.

Para saber dónde está la sucursal más cercana, ingresa a esta liga de la Secretaría del Bienestar. Después selecciona en qué estado de la República vives y da clic en buscar. La página desplegará una lista con todas las ubicaciones en tu lugar.

El horario de servicio de las sucursales del Banco del Bienestar es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde.