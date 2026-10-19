¿Qué día te toca registrarte para la Pensión del Bienestar? Calendario de inscripciones en octubre

La Pensión del Bienestar es de 6 mil 400 pesos este año, y se espera un nuevo incremento para 2027.

Si ya cumpliste o estás a punto de llegar a los 65 años o 60 años, el Gobierno de México abrió un nuevo periodo de registro para la Pensión del Bienestar y Pensión Mujeres Bienestar.

El periodo de registro comenzó este lunes 19 de octubre y se extenderá hasta el próximo domingo 25 de octubre, detalló Leticia Ramírez, secretaria del Bienestar.

Recuerda que tras completar la inscripción a la Pensión del Bienestar y a la Pensión Mujeres Bienestar, deberás estar atenta o atento a las redes sociales de la dependencia para conocer la fecha en la que te entregarán tu Tarjeta del Bienestar.

Inscripción a las pensiones del Bienestar: Días por apellido

Como ya es una costumbre con los programas sociales del Gobierno, el registro está organizado conforme la primera letra del apellido paterno de los beneficiados.

Así queda la organización de inscripciones para esta semana:

Registro de la Pensión del Bienestar: ¿Qué documentos necesito?

Si vas por tu cuenta a los módulos de la Secretaría del Bienestar, debes llevar los siguientes requisitos:

Acta de nacimiento. Identificación oficial vigente: Puede ser tu credencial del INE; pasaporte vigente; credencial del INAPAM, u otros documentos que acrediten tu identidad. Clave Única de Registro de Población (CURP). Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local. Télefono de contacto celular y de casa.

Si por algún motivo de salud no puedes realizar el registro para la Pensión del Bienestar de manera presencial y designas a una persona para que lo haga por ti, este representante debe llevar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento. Identificación oficial vigente. CURP. Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local. Documento que acredite el parentesco con la persona adulta mayor, de acuerdo con lo establecido en el Formato Único de Bienestar (está en la página 20 del siguiente enlace).

Ten en cuenta que las mexicanas que se registren para la Pensión Mujeres Bienestar durante esta semana ya no tendrán que hacer otra inscripción extra cuando cumplan 65 años, pues el Gobierno las incluirá automáticamente en el padrón de la Pensión del Bienestar.

De acuerdo con el Paquete Económico 2027, la Pensión del Bienestar para personas adultas mayores tendrá un presupuesto de 543.5 mil millones de pesos, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar contará con una partida de 59.3 mil millones de pesos.

Se espera que hacia finales del año o en enero de 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum anuncie los aumentos para ambos programas. Actualmente, la Pensión del Bienestar da 6 mil 400 pesos bimestrales, y la Pensión Mujeres Bienestar paga 3 mil 100 pesos cada dos meses.

Ten cuidado con tu Pensión del Bienestar: Beneficiarios denuncian fraudes

Uno de los casos fue denunciado en julio por la familia de Reina Sánchez, una mujer de 77 años que permanece postrada en cama en Nuevo León. Su hija, Esmeralda del Río, aseguró que desde agosto de 2025 los depósitos de la pensión fueron retirados en cajeros automáticos de Xalapa, Veracruz, pese a que la beneficiaria vive en San Nicolás de los Garza.

De acuerdo con la denuncia, uno de los depósitos fue retirado apenas 25 minutos después de llegar a la cuenta. La familia dijo sospechar que existe una duplicidad de Tarjetas del Bienestar.

Otro caso fue reportado en agosto, cuando Rosa María, una adulta mayor, denunció la desaparición de casi 13 mil pesos de su cuenta del Banco del Bienestar después de extraviar su tarjeta.

Su hijo José Luis explicó que la familia había solicitado la reposición del plástico, y recibió folios para retirar el apoyo. Sin embargo, al revisar el estado de cuenta encontraron un saldo de apenas 3.96 pesos y movimientos que aseguraron no haber realizado.