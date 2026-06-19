Pensión Bienestar en junio: ¿Quienes se pueden inscribir y cuándo? Estos son los requisitos

El gobierno detalla que los beneficiarios de la pensión reciben una tarjeta del Banco del Bienestar. (Foto: Cuartoscuro)

La Pensión para Adultos Mayores y para Mujeres tiene una nueva fecha este mes para inscribirse, lo que permitirá a las personas que aspiren a estos programas a beneficiarse de los apoyos económicos que ofrece el Gobierno de México.

A través de la página de Programas para el Bienestar, el gobierno indicó que las personas que estén interesadas en este tipo de apoyo deberán acudir a los Módulos de Bienestar correspondientes.

Las personas deberán acudir en un horario de 10:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde; el día dependerá de la letra inicial de su primer apellido, conforme a un calendario que se dará a conocer en las próximas fechas.

¿Quiénes pueden inscribirse a la Pensión Bienestar?

Según la información del gobierno federal, la Pensión de las Personas Adultas Mayores está dirigida a mexicanas y mexicanos de 65 años en adelante.

Este año, las personas recibirán un apoyo es de 6 mil 400 pesos bimestrales.

La Pensión Mujeres Bienestar entrega a las mexicanas de 60 a 64 años de edad un apoyo de 3 mil 100 pesos bimestrales.

¿Cuándo se pueden registrar para la Pensión Bienestar?

Las personas podrán inscribirse a partir del 22 y hasta el 28 de junio a la Pensión de las Personas Adultas Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar, programas del Gobierno de México que entregan apoyos económicos de manera directa y sin intermediarios, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

El horario de atención será de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

El gobierno detalla que los beneficiarios de la pensión reciben una tarjeta del Banco del Bienestar, a la cual se les realizan sus pagos bimestrales directamente y pueden retirarlos por medio de cajeros automáticos y ventanillas de las sucursales del banco.

Además, pueden utilizar la tarjeta como la de cualquier otro banco, en cualquier establecimiento que acepte este medio de pago.

¿Qué requisitos necesitan presentar los interesados en la Pensión Bienestar?

Para formalizar el proceso de inscripción a la Pensión Bienestar, los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

Acta de nacimiento,

Identificación oficial vigente,

Clave Única de Registro de Población (CURP),

Comprobante de domicilio con una antigüedad no superior a seis meses y

Un número telefónico de contacto.

Durante el trámite también pueden nombrar a una persona auxiliar, quien deberá presentar los mismos documentos.

En el caso de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

Tener 65 años cumplidos

Ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización con domicilio actual en la República Mexicana

Para la Pensión Mujeres, al tratarse de un programa universal, sólo tiene tres criterios que se deben cumplir para la incorporación, además de los documentos antes mencionados: