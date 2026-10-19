Becas para el Bienestar benefician a 22 millones de estudiantes: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que gracias a que su Gobierno construye preparatorias cerca de los hogares de los estudiantes, en 2026 se inscribieron 400 mil jóvenes más al Bachillerato Nacional, respecto a lo registrado en 2025, mientras que con las Becas para el Bienestar la meta es que este año beneficien a 22 millones de estudiantes de todos los niveles educativos.

“Miren qué hermoso, la verdad: 400 mil jóvenes más se inscribieron al Bachillerato Nacional, respecto al año pasado. Quiere decir que hay más preparatorias, que la difusión que hemos hecho para que los jóvenes se inscriban, la Beca Rita Cetina para que no abandonen en 3º de secundaria y el programa también Te extrañamos en el salón, para que no se abandone la escuela. 400 mil jóvenes más en la preparatoria”.

“Para la mejor Atención a las Causas que generan la violencia, la mejor política, más educación, más espacios educativos, más becas que permitan que los jóvenes estén en la escuela. Es un logro enorme y la verdad nos sentimos muy orgullosas y orgullosos”, puntualizó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Agregó que las Becas para el Bienestar garantizan el derecho a la educación pública y es la manera en la que el Gobierno de México le dice a los estudiantes que el objetivo es que permanezcan en la escuela; por ello, anunció que se continuarán abriendo más lugares en preparatorias y en universidades con la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez García”; así como con los acuerdos con otras instituciones de Educación Superior como la UNAM, el IPN y el TecNM.

“Este año vamos a alcanzar cerca de 22 millones de becarios. Esa es la manera en que el Gobierno de México le dice a las niñas, los niños, los jóvenes, las y los jóvenes: nos importan, queremos que estén en la escuela, queremos que no se vayan”, resaltó.

Respecto a los 400 mil jóvenes más incorporados al Bachillerato Nacional, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, detalló que este incremento se explica porque a la Beca Universal Benito Juárez se registraron este ciclo escolar un millón 800 mil 919 estudiantes, superando la meta proyectada de un millón 500 mil, aunado a que se realizaron 14 mil 109 asambleas informativas en planteles de todo el país para dar a conocer el apoyo.

Informó que todas las Becas para el Bienestar benefician, al día de hoy, a 19 millones 593 mil 156 becarias y becarios con una inversión social anual de 136 mil 902 millones 982 mil 500 pesos y la proyección es concluir el año con 22 millones de estudiantes en el Sistema de Becarios.

Detalló que en Educación Básica se beca a 14 millones 960 mil 755 estudiantes con una inversión de 84.8 mil millones de pesos (mdp): en preescolar 176 mil 761 becarios, mientras que con la Beca Rita Cetina se beneficia a 9 millones 502 mil 322 en primaria y a 5 millones 281 mil 672 en secundaria. En Educación Media Superior, se beneficia a 4 millones 162 mil 377 becarias y becarios con la Beca Universal Benito Juárez con una inversión social anual de 39.5 mil mdp. En Educación Superior, a través de Jóvenes Escribiendo el Futuro se apoya a 414 mil 100 estudiantes con una inversión de 12 mil mdp.

Anunció que para las nuevas incorporaciones, en la Beca Rita Cetina se han realizado asambleas en 41 mil 48 escuelas con una asistencia de 502 mil 661 personas; el objetivo es visitar 67 mil 845 escuelas y una asistencia de 1 millón 73 mil personas. La convocatoria para esta beca estará disponible del 26 de octubre al 6 de noviembre en: www.becaritacetina.gob.mx.

En el caso de la beca para Jóvenes Escribiendo el Futuro han sido 668 asambleas y se registraron 100 mil estudiantes. Añadió que en Michoacán, con la Beca de Apoyo para Transporte Gertrudis Bocanegra para estudiantes de Educación Superior se ha beneficiado a 55 mil 924 estudiantes, con una inversión de 531 mdp. Mientras que para su ampliación en los estados de Chiapas, Zacatecas, Campeche y Sonora, se han realizado 344 asambleas y se han registrado 172 mil 571 estudiantes.

Anunció que además habrá una asamblea virtual el viernes 23 de octubre a través de las redes sociales de la Coordinación Nacional de Becas e hizo un llamado a quienes presenten dudas, para comunicarse al número 079. Y entre los meses de noviembre y diciembre se entregarán las tarjetas del Banco del Bienestar a los estudiantes recién inscritos a cualquiera de las Becas para el Bienestar.

Inicia dispersión de las becas para bachillerato y universidad

Asimismo, informó que para los estudiantes que ya son becarios de las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra inicia la dispersión de sus apoyos, de acuerdo con el siguiente calendario y la primera letra del apellido:

Lunes 19 de octubre - A, B.

Martes 20 de octubre - C.

Miércoles 21 de octubre - D, E, F.

Jueves 22 de octubre - G.

Viernes 23 de octubre - H, I, J, K, L.

Lunes 26 de octubre – M.

Martes 27 de octubre - N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 28 de octubre - R.

Jueves 29 de octubre - S.

Viernes 30 de octubre - T, U, V, W, X, Y, Z.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, recordó que además de la construcción de nuevos planteles de bachillerato también se implementa la plataforma de Prepa en Línea que es totalmente gratuita, sin cuotas de inscripción, colegiaturas y los trámites no tienen costo.

Destacó que es una modalidad 100 por ciento en línea, quienes tienen menos de 25 años tienen derecho a la Beca Benito Juárez, y al término se recibe el Certificado de Terminación de Estudios del Bachillerato Nacional. El registro e inscripción estará disponible del 19 al 28 de octubre en la página https://prepaenlinea.sep.gob.mx/.