Sheinbaum justifica ausencia de Zoé Robledo; pide atender demandas del IMSS tras protestas

Sheinbaum visitó el Hospital General IMSS-Bienestar de Ciudad del Carmen, donde manifestantes denunciaron falta de medicinas y fallas en la atención. (Cuartoscuro).

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) se ausentó durante su evento de este domingo 18 de agosto debido a que se encuentra negociando con trabajadores del sistema de salud, quienes han protestado en la últimas semanas para buscar mejores condiciones laborales y atender el desabasto de medicamentos.

“Está en la mesa de trabajo con el sindicato, por eso no nos ha acompañado en las giras”, expresó la mandataria ante una pregunta de la prensa.

Al ser cuestionada sobre las dos horas de retraso que tuvo al arranque de sus actividades en Campeche, la presidenta rechazó los rumores que apuntaban a una llamada con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Sheinbaum se detuvo para recibir las quejas de pacientes y manifestantes por la falta de medicamentos, retrasos en las citas médicas y las deficiencias en los servicios de salud, durante su visita al Hospital General IMSS-Bienestar de Ciudad del Carmen, Campeche.

Decenas de personas se congregaron alrededor de la camioneta en la que viajaba la mandataria para expresarle sus inconformidades sobre la atención en los hospitales del estado.

Sheinbaum dialogó con algunos de los manifestantes desde la ventanilla del copiloto del vehículo y declaró a la prensa que Robledo no pudo acompañarla por sus diligencias para atender a los trabajadores del instituto.

La visita presidencial ocurrió en medio de las protestas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes mantienen movilizaciones en distintas partes del país para exigir el cumplimiento de sus demandas laborales, entre ellas un aumento salarial directo de 10 por ciento.

Trabajadores del IMSS rechazan aumento salarial de 6.8%

Las movilizaciones coinciden con la instalación de una mesa de trabajo entre el director general del IMSS, Zoé Robledo, y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), luego de que la mayoría de los participantes en la Consulta Salarial 2026-2027 rechazó la propuesta de un incremento global de 6.8 por ciento.

La consulta se realizó el 14 de octubre y contó con la participación de más de 282 mil trabajadores sindicalizados, alrededor de 60 por ciento del total. La propuesta contemplaba un aumento de 2.9 por ciento al tabulador salarial y de 3.9 por ciento en prestaciones.

Tras conocerse el resultado, Robledo informó sobre la apertura de una mesa bilateral para revisar las demandas del personal y las necesidades de los centros de trabajo. Entre los temas que se analizan están el abasto de medicamentos e insumos, la disponibilidad de personal y equipo médico, el mantenimiento de las instalaciones y las condiciones laborales.

El objetivo es elaborar un plan de acción para cada hospital y centro de trabajo, con prioridades, soluciones y fechas de cumplimiento.

La estrategia de revisión denominada “piso por piso” ya se había aplicado en 216 de los 277 hospitales del Instituto. Los resultados forman parte de los asuntos que se revisan en las reuniones con la representación sindical.

El 14 de octubre, Sheinbaum informó que instruyó a Robledo a presentar un plan de acción para atender las demandas de los trabajadores. Dos días después, la presidenta señaló que el funcionario evaluaba un programa integral que contemplara no solo el incremento salarial, sino también las condiciones laborales y la regularización de plazas.