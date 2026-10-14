Trump vuelve a elogiar a Sheinbaum en mítin de Arizona: ‘Tiene la voz más hermosa’

Trump recordó sus conversaciones con Sheinbaum y el cambio de nombre del Golfo de México por el de Golfo de América. (Casa Blanca).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, durante un mitin en Arizona, donde afirmó que tiene “la voz más hermosa” y recordó la conversación que sostuvo con ella sobre el cambio de nombre del Golfo de México por el de Golfo de América.

Durante su discurso de campaña, rumbo a las elecciones intermedias del próximo 3 de noviembre, Trump aseguró que la mandataria mexicana le agrada y la describió como una mujer elegante. También comentó que suele destacar la voz de Sheinbaum cuando habla con ella.

“Realmente me agrada. Una mujer elegante, con una voz hermosa. Siempre digo que tiene la voz más hermosa”, expresó el mandatario estadounidense ante los asistentes al acto.

Trump añadió que espera que sus comentarios no sean considerados ofensivos, al señalar que actualmente hacer ese tipo de elogios puede interpretarse como un insulto y afectar una carrera política.

“Señora presidenta, si me permite, tiene la voz más hermosa”, relató sobre lo que le dice a Sheinbaum durante sus conversaciones.

Trump recuerda el cambio de nombre del Golfo de México

Durante el mismo mitin, Trump retomó el episodio en el que impulsó el cambio de nombre del Golfo de México por el de Golfo de América en Estados Unidos.

El presidente estadounidense aseguró que no entendía por qué el cuerpo de agua llevaba el nombre de Golfo de México y contó que se comunicó con representantes de Google Maps para solicitar el cambio.

“Ellos hacen lo que les digo, porque me respetan, y lo cambiaron”, afirmó Trump, quien sostuvo que la modificación se realizó en dos días, pese a que el golfo había llevado el nombre de México durante aproximadamente 350 años.

Sin embargo, Google Maps aclaró que la denominación de Golfo de América solo es visible para los usuarios en Estados Unidos, mientras que en el resto del mundo continúa apareciendo el nombre de Golfo de México.

Las declaraciones de Trump se producen en el contexto de sus actos de campaña previos a las elecciones intermedias estadounidenses, en las que se definirá la composición del Congreso. En sus discursos, el mandatario ha vuelto a mencionar la relación que mantiene con Sheinbaum y las conversaciones entre ambos gobiernos.