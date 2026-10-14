Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 14 de octubre de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 14 de octubre desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre la marcha de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se realizó el martes.

Además, se prevé que la mandataria firme el decreto para prohibir contenidos violentos en redes sociales y que se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Sheinbaum compartió que las plataformas estuvieron “totalmente de acuerdo” con el plan para eliminar el contenido que incite a la violencia y así prevenir nuevos ataques como el ocurrido en Torreón, donde murió una maestra tras el ataque de dos jóvenes.

¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 14 de octubre?

La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana