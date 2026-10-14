Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 14 de octubre de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 14 de octubre desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre la marcha de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se realizó el martes.
Además, se prevé que la mandataria firme el decreto para prohibir contenidos violentos en redes sociales y que se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Sheinbaum compartió que las plataformas estuvieron “totalmente de acuerdo” con el plan para eliminar el contenido que incite a la violencia y así prevenir nuevos ataques como el ocurrido en Torreón, donde murió una maestra tras el ataque de dos jóvenes.
¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 14 de octubre?
La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana
- La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que hay rezagos en el sistema de salud, pero rechazó que se trate de una crisis o que “estén funcionando muy mal”, ante la manifestación de los trabajadores del (IMSS).
- La mandataria justificó que el gobierno de Morelos negociara para intercambiar a tres elementos de la Fiscalía del Estado por un presunto líder criminal vinculado a Pueblos Unidos que fue detenido.
- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la construcción de 6 nuevos centros penitenciarios. El primero se construirá en Sinaloa, aunque también proyectan el desarrollo de instalaciones en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sonora y Veracruz. En total, contemplan 18 mil 480 espacios para personas privadas de la libertad.
- García Harfuch presentó algunas de las detenciones más relevantes contra grupos del crimen organizado en diferentes estados.
- Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que en septiembre se registró un promedio de 52 por ciento menos homicidios dolosos en comparación con septiembre de 2024. Se trata del periodo menos violento de los últimos 10 años.
- En la mañanera anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a los comentarios de su homólogo estadounidense, Donald Trump, respecto a que Canadá se quede fuera del T-MEC.