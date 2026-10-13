México construirá 6 nuevas cárceles: ‘No podemos permitir la sobrepoblación’, enfatiza Sheinbaum

El Gobierno de México explicó que la sobrepoblación en las cárceles también se explica por las 70 mil detenciones hechas en lo que va del sexenio.

El Gobierno de México anunció la construcción de seis nuevos penales que seguirán un “nuevo modelo” enfocado en fortalecer la reinserción social de los presos.

Los centros penitenciarios estarán ubicados en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, explicó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, en la ‘mañanera’ de este martes 13 de octubre.

El nuevo modelo de construcción de estos penales incluirá espacios para la educación; capacitación para el trabajo; servicios de salud, y actividades deportivas, agregó el funcionario.

En total, los seis nuevos penales podrán albergar a hasta 18 mil 480 reos y contarán con infraestructura de alta seguridad; tecnología de bloqueo de señales, y módulos diferenciados para “una correcta clasificación y nivel de riesgo” de los reclusos. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que este trabajo de modernización responde a la necesidad de reducir la sobrepoblación en las cárceles.

“No podemos permitir la sobrepoblación, primero, por derechos humanos, a pesar que algunos creen que los detenidos no tienen derechos; y segundo, también por seguridad porque la sobrepoblación también genera problemas”, comentó en su conferencia desde Palacio Nacional.

¿Cómo se eligió la ubicación de los seis nuevos penales?

Claudia Sheinbaum dijo que en los estados mencionados por García Harfuch hay aumento poblacional de reos. “Por eso, tomamos la decisión de apoyarlos para construir nuevos centros”. Se prevé que estos centros sean construidos en los próximos dos años.

“Se han detenido 70 mil personas desde que llegamos al Gobierno (...) Realmente esto ha representado una sobrepoblación en algunos centros penitenciarios”, agregó la mandataria.

Sheinbaum aclaró que la Secretaría de Hacienda trabaja en la manera para financiar estas cárceles. “No van a ser operados por privados como en el periodo anterior, serían operados por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal o de las entidades”, apuntó.

El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, agregó que, junto a la Consejería Jurídica de la Presidencia, se analizan alternativas legales y la posible liberación de personas procesadas por delitos menores para “generar un equilibrio en ese sistema penitenciario”, enfocándose en el Estado de México.

La construcción de los centros penitenciarios se da en un contexto de recrudecimiento de la violencia en diversos penales del país, como los recientes choques en el centro penitenciario de Mazatlán que dejaron 12 muertos.

Al respecto, García Harfuch destacó que esta administración creó la Unidad de Reacción Penitenciaria para dar apoyo a los estados en situaciones de riesgo, y el Sistema Penitenciario Federal se reforzó con la incorporación de 1 mil 192 elementos.

Con información de EFE