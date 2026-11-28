Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, cerca del epicentro se percibió un sacudimiento 'moderado'. (Foto: USGS)

Un terremoto de 5 grados en la escala de Richter sacudió este sábado el sur de California, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos, sin que se haya informado de daños de importancia ni se activara la alerta por tsunami.

El temblor, al que le han seguido varias réplicas más débiles, se produjo a las 9:30 hora local (17:30 GMT) y tuvo su epicentro frente a la costa de la localidad de Manhattan Beach, unos 30 kilómetros al sur de Los Ángeles.

El hipocentro se situó a unos 12,2 kilómetros de profundidad y, aunque el sismo se sintió en una amplia zona de la región, una de las más pobladas del país, los medios locales no han reportado daños importantes por el momento.

El sismo de este sábado ha sido el más reciente de una serie de varios sismos de menor intensidad que han afectado a la región en las últimas semanas.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, cerca del epicentro se percibió un sacudimiento “moderado”, el cual, por lo general, puede provocar la rotura de ventanas o vajillas, así como el vuelco de objetos inestables.

Una cámara captó el momento en que un avión aterrizaría en LAX cuando comenzó el sismo.

¿Cuándo fue el último sismo más fuerte en Los Ángeles?

El último gran terremoto que afectó a Los Ángeles ocurrió en 1994, con el sismo de Northridge, de magnitud 6.7.

El movimiento dejó al menos 57 personas fallecidas y daños de hasta 20 mil millones de dólares, equivalentes a 45 mil millones de dólares en 2026. En ese momento, fue considerado el terremoto más costoso registrado en Estados Unidos.

El sismo provocó el colapso de pasos elevados de autopistas, lo que interrumpió los desplazamientos cotidianos durante meses y contribuyó a pérdidas económicas más amplias, estimadas entonces en 40 mil millones de dólares.

Al menos 16 de las víctimas mortales del terremoto de Northridge fallecieron por el derrumbe de un edificio de departamentos, Northridge Meadows.

La tragedia llevó a endurecer las normas de construcción. Los Ángeles aprobó ordenanzas que obligan a reforzar muchos edificios construidos antes de 1978 para reducir el riesgo de fallas estructurales.

La Legislatura estatal creó la Autoridad de Terremotos de California para administrar los seguros residenciales contra sismos, después de que la mayoría de las aseguradoras privadas se negara a ofrecer pólizas tras el terremoto de 1994.

Con información de Bloomberg