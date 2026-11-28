México se prepara para una temporada invernal con más frentes fríos de lo habitual. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica el ingreso de 56 sistemas frontales al país durante el periodo 2026-2027, cifra superior al promedio climatológico de 50, por lo que las bajas temperaturas, lluvias y eventos de Norte podrían marcar los últimos meses del año.

El SMN prevé que la temporada de frentes fríos en México comience en septiembre y se extienda hasta mayo de 2027.

El coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña., destacó que el comportamiento de estos sistemas estará influido por El Niño, fenómeno que se prevé alcance una intensidad muy fuerte hacia finales de año.

En ese periodo se espera una mayor frecuencia de sistemas frontales, principalmente entre noviembre y febrero, cuando se concentraría más de la mitad de los frentes fríos pronosticados para la temporada.

El panorama también contempla cambios en las condiciones de lluvia, episodios de viento intenso en zonas costeras y la posibilidad de tormentas invernales en regiones del norte y noroeste del territorio nacional.

¿Cuántos frentes fríos llegarán a México durante la temporada 2026-2027?

Según el pronóstico del SMN, los 56 sistemas frontales se distribuirán de la siguiente manera:

Septiembre : 3 frentes fríos

: 3 frentes fríos Octubre: 7

Noviembre : 8

: 8 Diciembre: 9

Enero : 8

: 8 Febrero: 7

Marzo : 6

: 6 Abril: 6

Mayo: 2

Diciembre será el mes con mayor número de sistemas previstos, seguido de enero.

El organismo explicó que alrededor de 32 frentes fríos llegarán a México entre noviembre, diciembre, enero y febrero, lo que representa más del 50 por ciento del total pronosticado.

¿Cómo influirá El Niño en los frentes fríos y las lluvias en México?

El SMN señaló que El Niño, un fenómeno océano-atmosférico con una variabilidad de entre dos y siete años, influirá en el desarrollo de la temporada. Se prevé que alcance una intensidad muy fuerte hacia finales de año.

Esta condición favorecería el desplazamiento de masas de aire hacia el norte y centro del país, así como una mayor probabilidad de condiciones húmedas.

En cuanto a las lluvias, el pronóstico contempla precipitaciones por arriba del promedio climatológico durante noviembre en el centro-norte y noreste de México. Para diciembre, se esperan lluvias superiores a la media en el noroeste y menores a lo habitual en el occidente y sur del país.

Además, el SMN advirtió sobre una mayor frecuencia de eventos de Norte, que pueden provocar vientos intensos, oleaje elevado y precipitaciones en las costas del Golfo de México.

¿Dónde podrían presentarse tormentas invernales en México?

Las tormentas invernales podrían desarrollarse principalmente en el norte y noroeste de México, cuando las masas de aire frío provenientes de Canadá y Estados Unidos interactúen con abundante humedad.

El organismo también advirtió que, durante la transición de verano a otoño, los frentes fríos podrían interactuar con ciclones tropicales en el Golfo de México, lo que modificaría sus trayectorias o prolongaría su permanencia, aumentando o intensificando sus efectos.

Ante las bajas temperaturas, Protección Civil recomendó vestir en capas, cubrir rostro, cabeza, manos y oídos, consumir alimentos nutritivos y bebidas calientes, y evitar el uso de braseros, hornos o estufas para calentar habitaciones, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.