Frente frío 8 y tormenta invernal: ¿por qué bajaron tanto las temperaturas en México? (Cuartoscuro)

¿Por qué no para el frío en México? Si en estos días sientes que ni con tres capas de ropa logras entrar en calor, no eres tú: un combo invernal afecta al territorio nacional.

Lejos de tratarse de una simple brisa de fin de año, varios sistemas meteorológicos coinciden y provocan un descenso de temperaturas en gran parte del país.

Detrás de este marcado descenso de temperaturas conviven varios fenómenos que interactúan de forma directa, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Los ‘culpables’ del frío en México

La primera tormenta invernal se mantiene sobre el occidente del país y es uno de los principales factores de la inestabilidad actual, pues favorece un ambiente gélido y precipitaciones.

A esto se suma una vaguada polar, junto con las corrientes en chorro polar y subtropical, que transportan aire frío desde latitudes superiores hacia diferentes zonas de la República.

Pero hay más: el frente frío número 8 y una masa de aire ártico que impulsó inicialmente al sistema frontal.

Temperaturas bajo cero y nevadas: ¿En qué estados pega más la tormenta invernal?

La combinación de estos fenómenos no solo provoca frío seco; también genera condiciones invernales llamativas en distintos puntos del país:

Sierras bajo cero y heladas severas: En las zonas altas de Chihuahua y Durango, el termómetro puede descender entre -10 y -5 °C, con heladas.

A la par, se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 °C en zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, así como de 0 a 5 °C en las sierras de Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Oaxaca.

Para quienes disfrutan ver los volcanes y montañas teñidos de blanco, existe la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en cimas montañosas por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar en Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Además, los bancos de niebla complican la visibilidad, mientras que la interacción con la humedad y los canales de baja presión genera lluvias muy fuertes a torrenciales en entidades como Guerrero, Oaxaca, Puebla, Michoacán, Morelos y Estado de México.

En caso de circular por carreteras o pasos montañosos, las autoridades meteorológicas llaman a manejar con extrema precaución ante la posible presencia de hielo o nieve en las vías.