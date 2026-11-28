El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, manifestó su frustración por la postura de Estados Unidos hacia el mandatario ruso Vladímir Putin, en una nueva señal del aumento de las tensiones entre Kiev y Washington, justo cuando persisten las dudas sobre los futuros compromisos financieros de Europa con Ucrania.

En una entrevista con la BBC, emitida el viernes, Zelenski subrayó que quiere que la Casa Blanca ejerza más presión sobre Putin para que detenga su invasión de Ucrania, que comenzó hace casi cinco años y continúa pese a los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump por negociar un acuerdo de paz.

El mandatario ucraniano calificó de “extraño” que Trump llamara “mi amigo” a Putin durante una cumbre reciente en China, pues el ruso es “un agresor y un asesino”.

“Él no puede ser un amigo”, declaró Zelenski a la cadena británica en Kiev, y comparó esa postura con considerar a Adolf Hitler un amigo durante la Segunda Guerra Mundial.

Trump volvió a defender el jueves sus comentarios sobre su relación con Putin.

“Queremos llegar a un acuerdo. Queremos detener las muertes”, argumentó Trump. “Yo podría entrar y decir: ‘¡No me gustas!’ y entonces tenemos el mismo problema que tenemos con Zelenski y Putin”.

Al hablar con reporteros en Mar-a-Lago, añadió: “El mayor problema con ese acuerdo es el hecho de que tienes a dos líderes que realmente se odian entre sí”.

Por su parte, Putin exhibió el poderío militar de su país durante la ceremonia de izamiento de la bandera del nuevo submarino nuclear Perm, en Severodvinsk, en la región de Arcángel, al noroeste de Rusia. El Perm es el primer submarino multipropósito capaz de transportar misiles de crucero hipersónicos Zircon, según declaró Putin el año pasado.

El Kremlin considera “insultante” el comentario de Zelenski

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra, al responsabilizarlo personalmente de los secuestros de niños ucranianos. Sin embargo, el gobierno de Trump impuso amplias sanciones a la CPI como parte de su campaña para desmantelar el tribunal, a raíz de sus investigaciones sobre Estados Unidos y sus aliados, incluido Israel.

El Kremlin señaló que Rusia tampoco reconoce a la CPI y considera sus decisiones “legalmente nulas”. En 2023, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó la medida del tribunal contra Putin de “indignante e inaceptable”.

Al hablar el viernes sobre la entrevista con la BBC, Peskov dijo que Zelenski estaba “insultando a su homólogo”, lo que demuestra que el presidente ucraniano “no está dispuesto a seguir el camino de un acuerdo de paz”.

Los comentarios de Zelenski se difundieron un día después de que Jared Kushner, yerno de Trump y enviado estadounidense que intenta mediar para poner fin a la guerra, alabara a Putin como un “gran maestro” de la política, y semanas después de que el socio de Kushner en los esfuerzos de paz, Steve Witkoff, lo describiera como un “humanitario”.

La invasión de Moscú mató a cientos de miles de soldados y a miles de civiles ucranianos. También provocó duras sanciones contra Rusia y el aislamiento diplomático de Putin en Occidente, antes de que Trump retomara la relación.

Al mismo tiempo, Zelenski se quejó de que el Pentágono no entrega a Ucrania misiles Patriot que ya pagó y que podrían detener los misiles balísticos de Rusia. También denunció que la versión de grado militar del servicio de internet satelital Starlink, de SpaceX, columna vertebral de las operaciones con drones y de las comunicaciones de Ucrania, no funciona correctamente.

Anteriormente, Europa prometió ayudar a Ucrania a repeler la invasión rusa. Sin embargo, los mandatarios de la Unión Europea no alcanzaron un consenso el jueves tras tensas conversaciones sobre un nuevo préstamo de 49 mil millones de dólares para cubrir las necesidades económicas y militares del país el próximo año.

Las elecciones que se celebrarán en la UE durante los próximos 12 meses podrían ampliar la influencia de los partidos reacios a enviar más dinero a Ucrania y erosionar el respaldo del continente.

Rusia lanzó casi 300 ataques aéreos por semana en noviembre

Los bombardeos aéreos entre Rusia y Ucrania se intensificaron en las últimas semanas.

Rusia realizó alrededor de 300 ataques aéreos por semana hasta el 20 de noviembre contra la infraestructura civil de Ucrania, según el Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), organismo que monitorea la violencia.

Zelenski advirtió el jueves sobre la proximidad de un gran ataque ruso.

Las defensas aéreas ucranianas interceptaron 110 de los 155 drones rusos que atacaron durante la noche del viernes, incluidos 51 Shahed propulsados por reactor, según la Fuerza Aérea ucraniana. Sin embargo, se registraron impactos en 27 puntos del país, indicó.

Los ataques tuvieron como objetivo infraestructura ferroviaria, instalaciones energéticas, empresas civiles y edificios residenciales en nueve regiones ucranianas. Además, mataron al menos a una persona e hirieron a seis, informó el primer ministro ucraniano Serhii Koretskyi.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó el viernes que sus fuerzas interceptaron durante la noche 318 drones ucranianos sobre 10 regiones rusas y Crimea, territorio anexado ilegalmente.

Residentes de San Petersburgo reportaron explosiones en ocho distritos de la ciudad, según publicó el medio ruso en línea Astra.

Además, autoridades locales informaron el viernes que 70 apartamentos de un edificio de varios pisos resultaron dañados durante un ataque con drones contra el puerto de Novorossiysk, en el mar Negro, en la región rusa de Krasnodar.

Funcionarios señalaron que los ataques de Ucrania mataron al menos a dos personas e hirieron a otras seis.