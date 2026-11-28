Dos helicópteros Black Hawk vuelan casi pegados, a menos de 100 metros uno del otro. Desde sus puertas salen ráfagas de luz hacia el suelo, pero no son bengalas. Es una lluvia de balas.

La escena ocurrió durante el operativo para detener a Fausto Isidro Meza, ‘El Chapo Isidro’, en Guasave, Sinaloa. Grabaciones del operativo de las fuerzas federales muestran que las ráfagas duraban unos segundos antes de repetirse. El sonido recordaba a una motosierra eléctrica o a una tela que se rasga.

Esos ‘lásers’ que iluminaron la noche de Guasave, Sinaloa, tienen nombre: balas trazadoras.

¿Qué son las balas trazadoras y para qué funcionan?

Una bala trazadora es un proyectil diferente al resto de municiones: lleva un elemento pirotécnico en la parte trasera. Cuando se dispara, ese material se enciende y arde mientras la bala vuela hacia su objetivo, dejando un trazo de luz.

El compuesto esencial suele ser el fósforo, aunque las municiones también podrían tener estroncio, un químico rojo brillante en las llamas y explosiones, según Club de Caza. Eso explica el brillo, y también un efecto secundario: si varias trazadoras golpean el mismo punto, pueden provocar un incendio.

La luz no es un adorno, sirve para ver a dónde van los disparos. De noche, o con poca visibilidad, el tirador solo se enteraría de que falló cuando ya fuera tarde. Con la línea luminosa, tiene la posibilidad de corregir. Y, desde las alturas, como en el operativo para detener a ‘El Chapo Isidro’, dar al objetivo es importante.

Por eso, en las ametralladoras militares se acostumbra intercalar una trazadora cada cinco balas normales. Las otras cuatro no brillan, pero van por el mismo camino que marca la luminosa.

Así es el arma que ‘escupe’ 50 balas por segundo

La lluvia de balas en Guasave se debe a la M134 Minigun, una ametralladora de origen estadounidense, equipada en los helicópteros Black Hawk que sobrevolaron la zona donde estaba ‘El Chapo Isidro’.

El diseño de la M134 Minigun es particular. Tiene seis cañones que giran en círculo; cada uno dispara solo durante una parte de la vuelta y se enfría, de modo que puede mantener una cadencia que un cañón único no soportaría sin sobrecalentarse.

De acuerdo con algunas fichas técnicas, dispara unas 3 mil balas por minuto, es decir, unas 50 por segundo. Su alcance efectivo ronda los mil metros.

Al ser eléctrica, casi no tiene retroceso. Eso permite al artillero apuntar con estabilidad desde un helicóptero en movimiento y concentrar los impactos en un área muy pequeña.

¿Por qué parecen un láser los disparos desde un helicóptero?

Una de las razones es la cantidad de balas que dispara por segundo (50) y que, en general, una de cada cinco es trazadora (es decir, se compone de fósforo o estroncio). Por esa razón, en pocos segundos, se disparan cientos de proyectiles, y varias decenas de ellos brillan.

Las balas viajan tan rápido, y salen tan seguidas, que el ojo no distingue puntos separados. Lo que ve es una línea continua. De noche, con el cielo oscuro de fondo, el contraste la hace parecer un rayo.

En Sinaloa ya habían visto una escena similar hace algunos años. En el arresto de Ovidio Guzmán en 2023, circularon videos de balas que parecen láser, también disparadas desde un Black Hawk armado con una metralleta minigun.

¿Para quién están diseñadas las balas del minigun?

La noche de la captura de ‘El Chapo Isidro’, se vieron por las calles camionetas de redilas que en la parte trasera tenían instalados fusiles barret calibre .50 que habrían sido utilizados contra los helicópteros.

En México, los cárteles suelen construir “camiones monstruo”, vehículos modificados que cubren con placas de acero para convertirlos en una especie de blindado. Sin embargo, con el calibre, potencia y cadencia de la ametralladora minigun, un ‘tanque improvisado’ no tiene oportunidad. Simplemente, las placas de hierro se desgastan hasta perforarse por completo en segundos.

Un camión monstruo cuesta alrededor de 2 millones de pesos al crimen organizado, según estimaciones de Alexei Chévez Silveti, analista y consultor de seguridad en México, citado por Insight Crime.

Sin duda, en el enfrentamiento entre grupos antagónicos, los camiones monstruo representan una ventaja, incluso frente a autoridades locales y estatales que portan calibres relativamente menores, pero frente al equipamiento del Ejército no hay comparación.