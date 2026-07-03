Interceptan arsenal rumbo a México: Había rifles Barrett

El aseguramiento de armas ocurrió tras una operación encubierta en Carolina del Norte y evitó que el arsenal cruzara hacia territorio mexicano.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó sobre el aseguramiento de 138 armas de fuego que presuntamente serían enviadas de forma ilegal a México. Entre el arsenal confiscado había pistolas, fusiles, escopetas, subfusiles y dos rifles Barrett calibre .50.

A través de sus redes sociales, el diplomático explicó que el decomiso fue resultado de una operación encubierta realizada por autoridades estadounidenses para desarticular un intento de tráfico de armas con origen en Carolina del Norte y destino final en México.

¿Qué armas fueron aseguradas?

De acuerdo con las imágenes difundidas por Johnson, entre el armamento asegurado se encuentran:

Rifles Barrett calibre .50

Escopetas

Fusiles tipo AR-15

Pistolas Glock

Revólveres

Municiones de distintos calibres

El embajador señaló que las armas formaban parte de un cargamento que presuntamente sería introducido de manera ilegal al país.

Destacan coordinación contra el tráfico de armas

En su publicación, Ronald Johnson afirmó que este operativo refleja los esfuerzos del gobierno estadounidense para combatir el tráfico ilegal de armas y evitar que este tipo de armamento llegue a organizaciones criminales.

Asimismo, sostuvo que la operación fue posible gracias al trabajo de inteligencia y la coordinación entre las autoridades encargadas de investigar este tipo de delitos.

“Cada arma asegurada representa un riesgo menos para nuestras comunidades y fortalece la seguridad de ambos países”, expresó el diplomático al destacar el resultado del operativo.

Rifles Barrett, los predilectos del narco en México

Los rifles Barrett calibre .50, incluidos entre las armas aseguradas, son considerados armamento de alto poder y han sido utilizados en distintos hechos relacionados con el crimen organizado en México.

Este tipo de fusiles ha sido empleado por organizaciones criminales debido a su largo alcance y capacidad para perforar blindajes, por lo que su tráfico hacia territorio mexicano ha sido uno de los temas prioritarios en la cooperación entre ambos países para combatir el flujo ilegal de armamento.