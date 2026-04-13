FGR destruye 18 vehículos ‘monstruos’, de blindaje artesanal, usados por criminales

Esto sabemos de los autos monstruo de grupos criminales destruidos por la FGR.

Un total de 18 vehículos con blindaje artesanal, llamados “monstruos”, utilizados por grupos criminales y que están relacionados con 16 expedientes fueron destruidos, informó este domingo la Fiscalía General de la República (FGR) de México.

En un comunicado, la FGR indicó que la destrucción de los vehículos se llevó a cabo en las instalaciones de la Fiscalía, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, que es fronteriza con Estados Unidos.

Estas acciones forman parte del ‘Programa Destino de Bienes y Objetos del Delito’, dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual prevé la destrucción de los objetos que son instrumentos del delito.

Las unidades destruidas, explicó la FGR, “fueron aseguradas entre diciembre de 2025 y febrero de 2026”, en colaboración con autoridades municipales, estatales y federales, en varias acciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

De acuerdo con las investigaciones, “probablemente los vehículos eran utilizados por integrantes de grupos delictivos y estaban relacionados con 16 carpetas de investigación”, expuso la institución.

En los enfrentamientos con policías y militares, o con otras organizaciones criminales, los miembros de cárteles del narcotráfico en muchas ocasiones utilizan este tipo de autos ‘monstruos’ que son fabricados de forma artesanal con la estructura de camiones y habilitados con gruesas capas de metal a manera de blindaje.

Estos vehículos monstruo son usados por miembros de grupos del narco para combatir al Ejército y a otros grupos criminales enemigos. Algunos de estos autos de blindaje artesanal tienen láminas de grueso calibre.

El artesenal de los cárteles mexicanos

Grupos criminales se han hecho de armas de grado militar. Recientemente, el juicio contra Peter Dimitrov Mirchev, señalado como uno de los contactos clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dio nuevas pistas al respecto.

Mirchev ha sido señalado por autoridades estadounidenses como proveedor del CJNG de armas como ametralladoras, lanzacohetes, granadas y rifles francotirador, pero igual de equipo táctico que incluye equipos de visión nocturna y minas antipersona.

La alianza de Peter Dimitrov con el CJNG se remonta a 2022, según un expediente judicial.

Desde 2015, el CJNG ha “presumido” su capacidad mostrando y usando armas de grueso calibre en enfrentamientos con la Fuerza Aérea Mexicana y el Ejército.