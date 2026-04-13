¿Pilotos murieron asfixiados en accidente aéreo en Bolivia? Esto sabemos del avionazo

Un avión de la Fuerza Aéra de Bolivia fue desplegado en la zona donde se registró la última señal de un avión que se desplomó este lunes 13 de abril.

Un extraño accidente aéreo ocurrió la mañana de este lunes 13 de abril en Bolivia, cuando una avioneta privada se desplomó a 76 millas de la ciudad de Cochabamba.

Marcelo Salinas, ministro de Defensa de Bolivia, dijo en entrevista para Radio Panamericana que la aeronave involucrada era un avión “nuevo, moderno” identificado con el registro CP-3243.

De acuerdo con el funcionario, la avioneta procedía de La Paz y se dirigía hacia el aeropuerto El Trompillo. “Cuando iba a aterrizar al parecer tuvo un percance”, aseguró en declaraciones recogidas por el medio La Razón de Bolivia.

El accidente llamó la atención debido a que antes de dejar de transmitir su ubicación, la avioneta tuvo una trayectoria errática al descender haciendo círculos.

Bolivia envía avión de la Fuerza Aérea para rescate: ‘No se pierde la esperanza’

Una de las teorías del accidente aéreo es que el avión sufrió de una despresurización de la cabina durante su trayecto, apuntó Mauricio Zamora, ministro de Obras Públicas de Bolivia.

“No había oxígeno y perdieron el conocimiento. Es una de las teorías y por eso empezó a dar vueltas hasta su precipitación, pero vamos a presentar un informe de acuerdo con las investigaciones” que realicen las autoridades, apuntó.

El funcionario añadió que la torre de control perdió comunicación con la aeronave mientras iba en ascenso alrededor de las 8:47 horas. A las 9 de la mañana “realiza órbitas al norte de Cochabamba sin establecer comunicación con las dependencias de control”.

Con la voz entrecortada, Mauricio Zamora añadió que en la nave iban los pilotos Carlos Mollano y Julio Serdán y que la última imagen de radar se registró a las 11:00 horas. “Se envió a la zona un avión de la Fuerza Aérea para hacer un reconocimiento y un helicóptero. No se pierde la esperanza”.

Otra teoría del accidente es la que dio el ministro de la Defensa de Bolivia. De acuerdo con el funcionario, los pilotos Carlos Mollano y Julio Serdán hicieron una trayectoria en círculos para acabarse el combustible y aterrizar de emergencia en Cochabamba.