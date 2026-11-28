A sus 24 años, Jakson Follmann estaba a unos meses de cumplir uno de sus mayores sueños: convertirse en el portero titular del club chapecoense. El futbolista brasileño tenía la oportunidad de disputar una final internacional y consolidarse en la Primera División de su país. Sin embargo, sus aspiraciones deportivas quedaron truncadas tras el accidente aéreo del 28 de noviembre de 2016 en Colombia.

Follmann fue uno de los 6 sobrevivientes de la tragedia que cobró la vida de 71 personas. Aunque los médicos consiguieron salvarlo, tuvieron que amputarle la pierna derecha, una situación que puso fin a su carrera deportiva.

Sin embargo, el futbol no era su única pasión. Desde antes de defender los colores del Chapecoense, el brasileño encontró en la música una forma de expresar sus emociones. Tras el accidente que lo obligó a abandonar las canchas, Follmann retomó aquella afición y comenzó una nueva carrera profesional como cantante.

Fallecieron 19 futbolistas del Chapecoense en el accidente aéreo de hace 10 años. (Foto: AP)

¿Quién era Jakson Follmann antes de la tragedia del Chapecoense?

Originario de Río Grande del Sur, Brasil, Jakson Ragnar Follmann nació el 14 de marzo de 1992. Desde pequeño mostró interés por el futbol y encontró en Dida, portero campeón del mundo con la selección brasileña en 2002, una de sus principales fuentes de inspiración.

A los 13 años comenzó su formación deportiva en las categorías inferiores del Grêmio, aunque fue con el Juventude donde recibió la oportunidad de iniciar su carrera profesional en 2011.

Dos años después, regresó al Grêmio, donde cumplió uno de sus sueños de infancia: compartir vestidor con Dida, el portero al que admiraba desde pequeño. No obstante, ante las escasas oportunidades de defender la portería del equipo, Follmann decidió continuar su carrera en otros clubes en busca de la titularidad.

Tras su paso por el Linense, Follmann se incorporó a la União Recreativa dos Trabalhadores (URT), equipo en el que consiguió la titularidad y se convirtió en capitán. Sus actuaciones contribuyeron a que el club llegara a las semifinales del Campeonato Mineiro de 2016 y despertaron el interés del Chapecoense.

En mayo de aquel año, el portero firmó un contrato con el conjunto verdiblanco hasta finales de 2017. Aunque solamente disputó un encuentro oficial, frente al Cuiabá en la Copa Sudamericana, los dirigentes del Chapecoense tenían interés en mantenerlo en el plantel.

“Follmann, en 2017 tendrás que asumir la titularidad en el Campeonato Catarinense, porque es difícil retener a Danilo”, recordó el exportero en una entrevista con el medio deportivo brasileño Lance!, sobre aquella conversación con los directivos.

El brasileño atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera y formaba parte del plantel que consiguió llegar a la primera final internacional en la historia del Chapecoense. Sin embargo, el viaje a Colombia para enfrentar al Atlético Nacional terminó por cambiar su vida.

Jakson Follmann Jakson Follmann iba a convertirse en el portero titular del Chapecoense. (Foto: EFE)

¿Cómo sobrevivió Jakson Follmann al accidente aéreo del Chapecoense?

La alegría se apoderó de los integrantes del Chapecoense durante el viaje a Colombia. Entre conversaciones, música y juegos de cartas, los futbolistas disfrutaban de la oportunidad de disputar el título de la Copa Sudamericana.

El ambiente cambió cuando los motores dejaron de funcionar y las luces de la aeronave se apagaron. Ante la incertidumbre, Follmann y varios de sus compañeros comenzaron a rezar.

El portero perdió el conocimiento y, cuando abrió los ojos, se encontró entre los restos de la aeronave. En una entrevista con el programa Fantástico, de TV Globo, en enero de 2017, recordó los momentos de angustia que vivió antes de su rescate: “Abrí los ojos, estaba muy oscuro, hacía mucho frío, llovía. Temblaba de frío. Gritaba: ‘¡Socorro, no quiero morir!’”, relató.

Sus gritos alertaron al sargento colombiano Nelson Bermúdez, quien participó en su rescate. Follmann sufrió múltiples fracturas y una infección que complicó su estado de salud, por lo que los médicos tuvieron que amputarle la pierna derecha.

Además de afrontar las consecuencias físicas del accidente, el brasileño tuvo que asimilar la muerte de sus compañeros y el fin de su carrera deportiva.

“En menos de un minuto, perdí prácticamente a todos mis amigos y mi principal instrumento de trabajo”, expresó en una entrevista con el portal brasileño de noticias R7.

Después de 56 días de hospitalización, Follmann recibió el alta médica. El siguiente desafío fue afrontar un proceso de rehabilitación física para recuperar su movilidad y adaptarse a las nuevas condiciones de su vida cotidiana.

“Reaprendí a caminar con una prótesis. Perdí 26 kilos. Hice fisioterapia en la mañana, en la tarde, en la noche”, recordó en una entrevista con la agencia de noticias AFP, a 10 años de la tragedia.

En 2017, con motivo de la Recopa Sudamericana entre el Chapecoense y el Atlético Nacional, el brasileño regresó a Colombia y visitó el lugar donde se estrelló la aeronave. Durante aquel viaje se reencontró con el sargento Nelson Bermúdez, el militar que le salvó la vida, con quien pudo conversar y conocer detalles de las labores de rescate que hasta entonces desconocía.

Jakson Follmann fue el encargado de recibir el trofeo de la Copa Sudamericana, tras el accidente aéreo del Chapecoense. (Foto: AP)

¿Cómo pasó Jakson Follmann de portero a cantante?

Antes de que el futbol se convirtiera en su profesión, Jakson Follmann también soñaba con dedicarse a la música. Durante su etapa como deportista, la guitarra fue una de sus principales compañeras, especialmente en aquellos momentos en los que extrañaba a su familia.

La amputación de su pierna derecha lo obligó a retirarse del futbol profesional en 2017, aunque su vínculo con el Chapecoense continuó gracias a un acuerdo para convertirse en embajador de la institución.

Mientras avanzaba en su rehabilitación y se adaptaba al uso de una prótesis, el brasileño retomó su pasión por la música, una actividad que le permitió explorar una faceta distinta a la deportiva.

En 2019 recibió la oportunidad de mostrar sus habilidades como cantante en Popstar, un concurso musical de la cadena brasileña TV Globo en el que distintas personalidades del entretenimiento y de otros ámbitos demostraban su talento vocal.

El exportero conquistó al público con sus interpretaciones y consiguió proclamarse ganador del programa. Poco más de 3 años después de la tragedia del Chapecoense, Follmann cumplió un sueño que durante su juventud quedó en segundo plano por su compromiso con el futbol.

Tras su triunfo en Popstar, Follmann continuó con su carrera como cantante de música sertaneja, un género popular brasileño de raíces rurales, similar al country estadounidense, cuyas letras suelen abordar historias de amor, desamor y experiencias cotidianas.

En 2020 comenzó a trabajar en el proyecto musical Prosa & Viola y grabó canciones como Dois Passarinhos, Tente Otra Vez y A Bola, esta última en colaboración con el cantante brasileño César Menotti. También incorporó la música a sus conferencias motivacionales, en las que comparte sus experiencias sobre la tragedia del Chapecoense y los desafíos que enfrentó para reconstruir su vida.

En el ámbito personal, Follmann se casó con Andressa, quien lo acompañó durante su recuperación, y se convirtió en padre de Joaquim.

A una década del accidente aéreo del Chapecoense, el brasileño también plasmó su historia en el libro A Vida Depois da Queda (La vida después de la caída), escrito junto con el periodista Marco Aurélio de Souza.

Aunque la tragedia terminó con su sueño de consolidarse como portero, Follmann encontró en la música otra forma de realizarse profesionalmente. A 10 años del accidente aéreo del Chapecoense, el brasileño mantiene viva la memoria de sus compañeros y comparte, a través de sus canciones y conferencias, una historia de perseverancia ante la adversidad.