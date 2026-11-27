Marc Márquez se retira con 10 títulos mundiales, ocho de ellos en MotoGP. Es el tercer piloto más laureado del motociclismo en circuito. (Foto: EFE)

El piloto español Marc Márquez anunció su retiro de MotoGP este viernes 27 de noviembre, antes de comenzar los entrenamientos libres del Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Para comunicar su decisión, utilizó carteles inspirados en la película Love Actually, con los que sorprendió a sus compañeros y aficionados.

Considerado uno de los mejores motociclistas de todos los tiempos, Márquez se despide con 10 campeonatos mundiales en su trayectoria, ocho de ellos en la categoría reina. Además, es el tercer piloto más laureado del motociclismo en circuito, detrás de Giacomo Agostini y Ángel Nieto.

Después de anunciar su retiro, el español explicó en una conferencia de prensa los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, en donde reconoció que comenzó a sentir miedo por las lesiones y los problemas físicos que enfrentó durante los últimos años.

Marc se retiró luego de presentar algunos problemas de salud. (Foto: EFE)

¿Cómo anunció Marc Márquez su retiro de MotoGP?

Marc Márquez eligió una manera poco convencional para comunicar que dejaría la competición: utilizó una serie de carteles inspirados en la película Love Actually, con los que sorprendió a sus compañeros y aficionados antes de los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de la Comunidad Valenciana.

El piloto explicó que inicialmente pensó en anunciarlo durante una conferencia de prensa el jueves; sin embargo, al no ser convocado, buscó otra forma de dar a conocer la noticia. La idea surgió mientras paseaba a su perro junto a su novia, Gemma, con quien pensó en utilizar los carteles para hacer una despedida diferente.

“Fue así como surgió la idea”, contó Márquez, quien también reveló que recurrió a la inteligencia artificial para elaborar los mensajes, mientras que Gemma se encargó de imprimirlos. Además, la noche anterior al anuncio le explicó a Gigi Dall’Igna, ingeniero jefe de Ducati, cómo quería llevarlo a cabo.

Después de revelar su decisión, reunió en el escenario a los pilotos de MotoGP que se encontraban en el circuito de Valencia para tomarse una fotografía con ellos. En ese momento les recordó que “nadie es eterno” y compartió un momento especial con Dani Pedrosa, a quien le dijo al oído: “Te hice caso”.

Marc Márquez, durante la rueda de prensa en la que explicó que el GP de la Comunidad Valenciana será su última carrera. EFE/Manuel Bruque (Manuel Bruque/EFE)

¿Por qué Marc Márquez anunció su retiro?

La principal razón detrás de la decisión de Marc Márquez fue el riesgo que representaba continuar compitiendo después de las lesiones que sufrió. El piloto reconoció que, aunque todavía se siente competitivo, comenzó a experimentar miedo, no a la velocidad ni a las motocicletas, sino a las consecuencias físicas de los accidentes.

“Empecé a sentir miedo, no a las motos ni a la velocidad, sino a que tengo una lesión que me afecta”, explicó. Márquez recordó que tenía un contrato con Ducati desde marzo y que inicialmente se encontraba optimista sobre su futuro. Sin embargo, en sus caídas de Indonesia y Francia volvió a sufrir problemas de salud.

A esto se sumaron episodios de diplopía, una alteración de la visión que provoca que una persona vea doble. Según explicó, volvió a experimentar este problema durante 48 horas después del Gran Premio de Indonesia y durante otras 12 horas en Le Mans.

Por esa razón, comenzó a asumir menos riesgos a partir de la mitad de la temporada. El español también recordó que entre 2020 y 2023 atravesó algunos de los momentos más complicados de su carrera, periodo en el que estuvo cerca de abandonar el motociclismo.

En su decisión también influyó una conversación con Dani Pedrosa, quien le aconsejó hacer una promesa a su cuerpo para encontrar una razón que le permitiera continuar. Márquez tomó ese mensaje como un compromiso personal y decidió que la temporada sería la última.

La determinación la tomó después del Gran Premio de Japón, en Motegi, y únicamente su hermano Álex estaba enterado. Explicó que prefirió mantenerla en secreto para no perder energía ni afectar sus posibilidades de pelear por el campeonato.

El piloto español Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP 2026, durante la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP. (Foto: EFE) (Manuel Bruque/EFE)

¿Quién es Marc Márquez, el motociclista que anunció su retiro?

Marc Márquez nació el 17 de febrero de 1993 en Cervera, España. Comenzó su trayectoria en el motociclismo mundial en 2008 y consiguió su primer campeonato en 2010.

En 2011 dio el salto a Moto2 y un año después conquistó el título de esa categoría. Su llegada a MotoGP ocurrió en 2013, cuando se incorporó al equipo Honda y consiguió el campeonato en su temporada de debut, con apenas 20 años.

Con ese resultado se convirtió en el campeón más joven de la historia de la categoría reina. También consiguió títulos consecutivos en 2013 y 2014, antes de sumar otros campeonatos.

Sin embargo, su trayectoria estuvo marcada por una grave lesión en 2020, que requirió cuatro intervenciones quirúrgicas y puso en riesgo su continuidad. Después de varios años complicados, dejó Honda para incorporarse a Gresini, donde recuperó la confianza y volvió a competir por los primeros lugares.

Posteriormente llegó a Ducati, equipo con el que consiguió regresar a la cima del campeonato y sumar dos títulos consecutivos, hasta alcanzar los 10 campeonatos mundiales y ocho coronas de MotoGP. Con estos resultados, Marc Márquez se despide como uno de los pilotos más exitosos de la historia del motociclismo.

Con información de EFE.