Prisca Awiti, medallista olímpica, anunció su retiro. Tras contar la noticia a su familia, se preocupó pues pensó que la considerarían como un fracaso. (Foto: Cuartoscuro)

Prisca Awiti Alcaráz, la judoca que hizo historia para México al conquistar la primera medalla olímpica del país en esta disciplina, anunció su retiro del deporte de alto rendimiento. A dos años de subir al podio en los Juegos Olímpicos de París 2024, decidió cerrar su etapa competitiva, luego de reconocer que había perdido la motivación para continuar con los entrenamientos y las competencias.

La deportista de 30 años explicó que su decisión fue personal y no estuvo relacionada con una lesión o la falta de resultados. Después de los Juegos Olímpicos de París, donde consiguió la medalla de plata en la categoría de menos de 63 kilogramos, enfrentó dificultades para recuperar el entusiasmo que la había acompañado durante su carrera.

En una entrevista con ESPN, Awiti habló sobre el proceso que la llevó a tomar esta determinación y reconoció que, durante los últimos años, llegó a sentir que continuaba en el judo por compromiso con otras personas y no por un deseo propio.

Prisca Awiti anunció su retiro tras convertirse en medallista olímpica. (Foto: AP) (AP)

¿Por qué se retira Prisca Awiti del judo?

La atleta mexicana Prisca Awiti explicó que desde antes de los Juegos Olímpicos de París 2024 contemplaba que ese sería su último ciclo competitivo. Sin embargo, no imaginaba que la medalla de plata tendría un impacto tan grande en su vida ni que, después de conseguirla, tendría dificultades para encontrar nuevamente la motivación.

La judoca reconoció que el reconocimiento público y las experiencias que llegaron después de subir al podio también modificaron su relación con el deporte. Aunque disfrutó los momentos posteriores a la justa olímpica, con el paso del tiempo comenzó a darse cuenta de que ya no se sentía feliz durante los entrenamientos.

“Es una decisión personal, me retiro del deporte de alto rendimiento. París era mi último ciclo, nunca me imaginé los momentos increíbles que vinieron después del boom de mi medalla y la verdad es que me perdí un poquito y sentí que estaba en el deporte por los demás, por obligación”, contó en la entrevista para ESPN.

La medallista mexicana también habló de la presión que sintió al pensar en las expectativas de las personas que la acompañaron durante su carrera. Aceptar que quería retirarse fue un proceso personal, pero comunicarlo a su familia y equipo representó uno de los momentos más complicados.

“Lo más difícil para mí no fue aceptarlo para mí, sino con mis amigos, mi familia, sentía que les estaba fallando a pesar de que logré algo increíble en mi carrera. Sentí mucho fracaso, pero lo más bonito fue darme cuenta que estuvieron felices por mí, no hubo nadie que me hiciera sentir que fallé”, explicó.

El retiro de Prisca Awiti llega antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, una competencia para la que todavía tenía tiempo de buscar su clasificación.

¿Quién es Prisca Awiti, medallista olímpica mexicana?

Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz es una judoca nacida el 20 de febrero de 1996 en Londres, Inglaterra. Es hija de madre mexicana, originaria de Guanajuato, y padre keniano; aunque nació en Reino Unido, desde 2017 representó a México en competencias internacionales.

Su acercamiento al judo ocurrió durante la infancia, cuando tenía ocho años, motivada por su hermano mayor, Philip Awiti, quien también practicaba esta disciplina. Con el paso de los años, convirtió ese interés en una carrera deportiva que la llevó a competir en escenarios internacionales.

La atleta representó a México por primera vez en unos Juegos Olímpicos durante Tokio 2020. Posteriormente, consiguió su clasificación a París 2024, donde alcanzó el resultado más importante de su trayectoria.

El 30 de julio de 2024, Awiti ganó la medalla de plata en la categoría de menos de 63 kilogramos. Para llegar a la final derrotó a distintas rivales, entre ellas la croata Katarina Kristo en semifinales. En el combate por el oro se enfrentó a la eslovena Andreja Leški, quien se quedó con el primer lugar.

Con ese resultado, Prisca se convirtió en la primera mexicana en ganar una medalla olímpica en judo y en una de las protagonistas de la delegación nacional en París.

Además de su presea olímpica, consiguió resultados destacados en competencias continentales, entre ellos una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y preseas en campeonatos panamericanos de judo.