Casi doscientos países, dos semanas y dos días extra no alcanzaron para escribir una sola palabra. La COP, la Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, es el único espacio donde casi todos los gobiernos del mundo se sientan cada año a acordar cómo enfrentar el calentamiento global, y de ahí salen las metas de emisiones y buena parte de las reglas que orientan la inversión climática. Desde la Ciudad de México he visto pasar en las últimas semanas un post tras otro sobre la COP31 y una desilusión que se colaba en cada mensaje de mis colegas en este mundo. El domingo 22, el presidente turco de la conferencia, Murat Kurum, reconoció ante el plenario que no había acuerdo sobre el texto, algo que no ocurría desde Copenhague en 2009.

¿Qué significa realmente fracasar en una negociación climática? ¿Que los gobiernos no lograron ponerse de acuerdo, o que seguimos intentando resolver por consenso un problema que avanza sin esperar a que terminemos de negociar? En Antalya lo que no se pudo escribir fue una palabra. El primer borrador hablaba de acelerar la eliminación de los combustibles fósiles, pero en la versión final esa palabra había desaparecido y quedaba solo una “profunda preocupación” por el calentamiento. Cerca de 130 partes, entre ellas la Unión Europea, pequeños Estados insulares y países menos desarrollados, pedían reconocer la transición que el mundo ya aceptó en Dubái, mientras Arabia Saudita defendía otro camino basado en la captura de carbono. António Guterres cerró con una frase que vale la pena guardar, “puede que no haya consenso en la sala, pero no hay ambigüedad en la ciencia”.

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que, aun cumpliendo todos los compromisos actuales, el planeta se calentaría 2.6 grados este siglo, y que para regresar a 1.5 grados las emisiones tendrían que caer 45% hacia 2035, cuando los planes vigentes apenas alcanzan entre 11% y 15%, una distancia enorme entre lo que sabemos y lo que estamos dispuestos a hacer.

Quien nunca ha estado dentro de una COP suele imaginarla como un desfile de discursos, cuando en realidad es un trabajo casi artesanal de equipos que pasan meses acercando posiciones y cuyo trabajo rara vez aparece en las fotos oficiales, frente a un récord de 700 cabilderos de la captura de carbono. ¿Cómo se construye consenso cuando una sola voz puede detenerlo todo? La Convención nunca adoptó reglas de votación, así que en la práctica cualquiera puede vetar, y Panamá llegó a Antalya pidiendo reformarlas, una idea que México ya había propuesto en 2011 junto con Papúa Nueva Guinea.

No todo fue vacío, antes del cierre se aprobaron las decisiones sobre el Artículo 6 del Acuerdo de París, que da forma a los mercados de carbono, lo que deja una paradoja curiosa en la que el mundo no logra nombrar el problema pero sí afina las reglas para comerciar con sus emisiones. Con la captura pasa algo parecido, porque hoy la remoción ronda los 2,000 millones de toneladas al año, mientras Naciones Unidas estima que habrá que remover 320,000 millones en este siglo. ¿Herramienta o coartada? Puede ser ambas, según se use para las emisiones que de verdad no podemos eliminar o para justificar que todo siga igual.

Casi tres décadas después de Kioto, los países ya acordaron cuánto puede calentarse el planeta, pero no quién debe pagar por evitarlo, porque los desarrollados exigen recortes, los países en desarrollo reclaman financiamiento, los petroleros defienden sus ingresos y las grandes economías compiten por las tecnologías del futuro, donde China ya fabrica cerca del 80% de los paneles solares y baterías. El problema de las COP es tan económico y geopolítico como ambiental. Según Carbon Brief, Estados Unidos ha emitido cerca del 20% del CO2 acumulado desde 1850, y por segundo año ni siquiera envió delegación. ¿Con qué autoridad se le pide a un país africano que deje bajo tierra el gas que acaba de descubrir, cuando otros construyeron su riqueza quemando carbón y petróleo durante dos siglos? ¿Cómo se negocia sin que el desarrollo se vuelva excusa para contaminar, ni la protección ambiental una barrera para quienes apenas empiezan a prosperar? Solo con dinero sobre la mesa, y ahí Antalya quedó a deber. Como advirtió el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC) en un comunicado al cierre, sin la decisión de cobertura el compromiso de triplicar el financiamiento para adaptación se queda sin ruta y sin la línea base de al menos 120,000 millones de dólares anuales hacia 2035 que pedían los países en desarrollo. Su directora, Sandra Guzmán, lo resumió diciendo que no hay escasez de recursos en el mundo, sino de voluntad política para ponerlos donde se necesitan.

Por eso sería injusto concluir que estos encuentros no sirven. Pero es justo preguntarnos, ¿Cuánto del avance en energías limpias se debe a los acuerdos y cuánto habría ocurrido de todas formas porque se volvieron competitivas? Hoy más del 90% de la nueva capacidad renovable produce electricidad más barata que la alternativa fósil, según IRENA, así que quizá los acuerdos marcaron la dirección y el mercado puso la velocidad.

Para México esto no es una discusión lejana. El país llegó a Antalya con pabellón propio por primera vez en más de doce años y presentó ADAPTAMX 1.0, su primera política nacional de adaptación, con 40 medidas hasta 2035. Según la Semarnat, el territorio se calienta 3.2 grados por siglo y entre 2018 y 2023 los eventos extremos costaron 7,200 millones de dólares, pero de acuerdo con GFLAC solo 9.65% del presupuesto climático de 2027 va a adaptación.

Antalya nos deja una tarea de coherencia. Somos una economía industrial, exportadora e integrada a Norteamérica, con tradición energética, expuesta a sequías y huracanes, y con un tejido de pymes que necesita crédito para adaptarse sin que protegerse cueste más deuda, una combinación que nos permite tender puentes entre quienes exigen y quienes temen perder. Quizá deberíamos medir cada COP por lo que cambia cuando las delegaciones regresan a casa. La discusión podría retomarse en Bonn en junio de 2027 y después en Addis Abeba, pero la atmósfera, que no distingue entre economías desarrolladas y emergentes, no va a esperar a que encontremos la palabra.