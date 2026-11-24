En un entorno en el que suele predominar el escepticismo sobre las finanzas públicas, el informe correspondiente al tercer trimestre de 2026 –publicado hace algunas semanas–, dejó señales alentadoras. De hecho, los datos sugieren que el proceso de consolidación fiscal avanza mejor de lo previsto y que los objetivos planteados por la Secretaría de Hacienda se ven plenamente alcanzables. Hay tres elementos que vale la pena destacar.

El primero tiene que ver con los ingresos públicos. A pesar de una economía que sigue creciendo a un ritmo moderado, la recaudación tributaria mostró una fortaleza notable. El caso más evidente es el IVA, que representa alrededor de una tercera parte de los ingresos tributarios y que registró un crecimiento real anual de 12.0 por ciento durante los primeros nueve meses del año. Más importante aún, la recaudación superó en 144 mil millones de pesos lo previsto en el programa. Este resultado no es menor. Por un lado, sugiere que el consumo privado mantiene una dinámica relativamente favorable. Por otro, refleja avances importantes en materia de administración tributaria y combate a la evasión.

La recaudación asociada al comercio exterior también siguió mostrando un buen desempeño. Los impuestos a las importaciones crecieron 10.1 por ciento anual en términos reales entre enero y septiembre, mientras que los ingresos por accesorios, principalmente multas y recargos derivados de actos de fiscalización, aumentaron 15.1 por ciento. Asimismo, los ingresos provenientes del IEPS distinto de combustibles crecieron 10.4 por ciento real anual, su mejor desempeño para un periodo comparable desde 2014. Ahora bien, no todas las partidas evolucionaron de manera positiva. La recaudación del ISR, que representa poco más de la mitad de los ingresos tributarios, registró una caída real anual de 5.3 por ciento. Detrás de esta disminución se encuentran menores pagos anuales de las empresas y, sobre todo, los efectos rezagados de la desaceleración económica observada durante el año pasado y al inicio de este año.

Por su parte, los ingresos por IEPS a combustibles continuaron debilitados debido a los apoyos implementados para amortiguar el impacto del aumento en los precios internacionales de la energía. En cuanto a los ingresos petroleros, la caída observada en las cifras agregadas puede llevar a conclusiones equivocadas. Si bien el reporte muestra una disminución real anual de 21.5 por ciento, la comparación está distorsionada por la transferencia extraordinaria que recibió Pemex durante 2025. Eliminando ese efecto, los ingresos petroleros en realidad habrían aumentado 8.1 por ciento real anual.

El segundo aspecto relevante corresponde al gasto público. El gasto en desarrollo social aumentó 7.4 por ciento anual en términos reales, impulsado principalmente por mayores recursos destinados a salud, protección social, vivienda y educación. Al mismo tiempo, la inversión física creció 8.0 por ciento, apoyada por una fuerte expansión observada durante septiembre y por mayores desembolsos en infraestructura educativa, de vivienda y de salud. Esto es particularmente importante porque una consolidación fiscal sostenible no depende únicamente de reducir el déficit, también requiere preservar aquellos rubros de gasto que contribuyen al crecimiento económico y al bienestar de la población. Hasta ahora, los datos sugieren que el ajuste fiscal está descansando más sobre una mejor recaudación y una mayor disciplina presupuestal que sobre recortes indiscriminados.

El tercer elemento, y quizá el más importante, es que el balance fiscal resultó mejor de lo programado. El déficit presupuestario fue 244 mil millones de pesos menor al previsto, mientras que el balance primario superó la meta en 84 mil millones. Adicionalmente, el costo financiero de la deuda disminuyó 3.7 por ciento anual en términos reales y se ubicó 159 mil millones de pesos por debajo de lo presupuestado. Detrás de este resultado hay varios factores. La apreciación del peso contribuyó a reducir el costo de los pasivos denominados en moneda extranjera. Las menores tasas de interés también ayudaron. A ello se suman las operaciones de manejo de pasivos realizadas por Hacienda durante el año.

En conjunto, estas cifras fortalecen la credibilidad de la estrategia fiscal del gobierno.

Así, al cierre de septiembre, el cociente deuda-PIB (métrica amplia que incorpora Pemex, CFE, etc, i.e. Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público) se ubicó en 52.6 por ciento del PIB. Este nivel es consistente con la meta oficial de cerrar 2026 con una deuda de 54 por ciento del PIB. Asimismo, el objetivo de 55 por ciento del PIB contemplado en el Paquete Económico de 2027 es compatible con la trayectoria actual, particularmente si continúan los esfuerzos de consolidación fiscal y los costos de financiamiento permanecen por debajo de lo anticipado.

Por supuesto, existen riesgos. El crecimiento económico sigue siendo moderado, las necesidades de gasto continúan aumentando y el entorno internacional puede cambiar rápidamente. Sin embargo, continúo pronosticando que México mantendrá el “Grado de Inversión” durante los próximos años. Más aún, con lo observado hasta ahora, existen buenos argumentos para pensar que la consolidación fiscal comprometida por las autoridades no sólo es factible, sino que ya se ha estado reflejando en los datos (“Finanzas públicas y grado de inversión” I, 6 de octubre y II, 27 de octubre).

Tere y un servidor te acompañamos, querida Maricarmen en estos momentos de tristeza por el fallecimiento de tu querido papá, Alejandro Lázaro Bonilla Contreras. Nos encantaría estar contigo en persona, pero con mucho cariño te acompañamos a la distancia.

El autor es Economista en Jefe para Latinoamérica del banco Barclays, miembro del Consejo Asesor del Sector Financiero del Fed de Dallas y del Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México.

Las opiniones que se expresan en esta columna son a título personal.